Corona Capital 2021: Precios, cartel completo, fechas, medidas sanitarias y todo lo que debes saber sobre el festival

Este lunes 13 de septiembre se dio a conocer el cartel oficial del festival Corona Capital 2021. Una noticia que sin duda alegró a los amantes de la música en vivo, pues la edición del año pasado tuvo que ser pospuesta debido a la pandemia de covid-19.

A continuación te decimos todo lo que debes saber sobre la onceava edición del Corona Capital: precio de los boletos con sus respectivos beneficios especiales, cartel completo, fechas y las medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus.

Precios del Corona Capital Capital 2021

La organización informó que la preventa para los boletos inicia los próximos jueves 16 y viernes 17 de septiembre en punto de las 11:00 horas (tiempo del centro de México). Posteriormente, la venta general comenzará el sábado 18 de septiembre a la misma hora.

Hay tres tipos de boletos: General, Citibanamex Plus y Comfort Pass, cuyo precio varía según la fase en la que se encuentren. Te compartimos la tabla con los costos y te detallamos los beneficios especiales de cada uno de ellos.

Beneficios de Comfort Pass:

Baños privados con aire acondicionado en Escenario Corona, Doritos y Carpa Levis .

con aire acondicionado en . Entrada exclusiva y rápida al festival.

y rápida al festival. Barras exclusivas sólo para mayores de edad.

Beneficios de Citibanamex Plus:

Estacionamiento preferencial.

preferencial. Entrada rápida al festival.

al festival. Pit lateral en Escenario Corona, Escenario Doritos y Carpa Levis .

. Plataforma elevada en Escenario Corona y Escenario Doritos .

. Batería para cargar tu celular .

. Atención personalizada antes y durante el evento.

antes y durante el evento. Selección gastronómica , coctelería especializada y áreas de mesa.

, coctelería especializada y áreas de mesa. Sección con WI-FI , baños Premium y guardarropa .

, baños Premium y . Transportación en carritos de golf entre Escenario Corona y Escenario Doritos.

Cartel completo del Corona Capital 2021

La nueva edición del Corona Capital 2021 se realizará los días sábado 20 y domingo 21 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, lugar donde se lleva a cabo desde el año 2010.

El 20 de noviembre, Tame Impala, Disclosure, St. Vincent, The Kooks y LP parten como headliners, mientras que en el talento que muchas veces pasa desapercibido se encuentran Dayglow, Boy Pablo, Electric Guest y Alfie Templeman.

Al día siguiente, el 21 de noviembre, está encabezado por Twenty One Pilots, Rüfüs Du Sol, Royal Blood, y The Bravery. Un poco más abajo destaca Aurora, Pabllo Vittar, The Whitest Boy Alive y George Fitzgerald.

Medidas sanitarias para el Corona Capital 2021

Los organizadores del festival masivo de música dieron a conocer sus medidas sanitarias para que hacer del Corona Capital 2021 una experiencia segura. Esto es lo que debes saber, para que te cuides y protejas a los tuyos.

Requisito indispensable al entrar:

Boleto, identificación oficial y constancia de vacunación completa, emitida por las autoridades competentes.

En caso de no contar con dicha constancia:

Boleto, identificación y prueba negativa de covid-19 de algún laboratorio autorizado, sin importar la edad. El test puede ser de antígenos o PCR y deberá ser aplicado en un máximo de 72 horas antes del día de acceso.

En la entrada:

Habrá toma de temperatura para todos los asistentes.

para todos los asistentes. En caso de registrar alta temperatura, esa persona no podrá ingresar , sin importar el estatus de vacunación.

, sin importar el estatus de vacunación. El uso de cubrebocas es obligatorio a lo largo de todo el festival.

Durante el festival:

Interactuar sólo con tus acompañantes .

. Quitarse el cubrebocas sólo cuando consumas alimentos o bebidas .

. Lavarte las manos y aplicarse gel antibacterial en estaciones especiales.

en estaciones especiales. En áreas designadas para comida y baños se observará la sana distancia.

No asistir si: