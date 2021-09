Ainara Suárez habla de sus sentimientos hacia YosStop, no la odia, afirma

El próximo 29 de septiembre se cumplen tres meses de la detención de la famosa youtuber conocida como YosStop por haber cometido delitos relacionados con pornografía infantil y la denunciante, Ainara Suárez, rompió el silencio y habló en redes sociales cuál es su sentir tras haber logrado que se castigara a la creadora de contenido por haber difundido sus videos íntimos.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Ainara Suárez realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores y uno de los cuestionamientos más recurrentes fue si odia o no a YosStop por lo que la joven fue tajante y aseguró que no tiene ese tipo de sentimientos en contra de la media hermana de Ginny Hoffman. “Odiar es algo muy fuerte y cargar con un sentimiento así de negativo no es bueno para mí”, escribió.

Posteriormente, los seguidores de Ainara Suárez siguieron insistiendo en el tema de YosStop por lo que la joven aseguró que ya no hablaría más sobre el tema por respeto al debido proceso. “Es lo único que voy a contestar del tema, por favor, respétenme y respeten el proceso legal. Si no he comentado nada al respecto, es por algo”, finalizó su mensaje.

¿Cómo va el caso de YosStop?

La creadora de contenido llamada Yoseline “N”, quien es mejor conocida como YosStop fue detenida por las autoridades el pasado 29 de junio y fue ingresada en el Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla luego de haber sido señalada como probable responsable de haber cometido delitos relacionados con pornografía infantil que afectaron directamente a la joven llamada Ainara Suárez.

Hace unos días, el abogado de Ainara Suárez, Javier Shüte, dio a conocer que solicitó una prórroga de dos meses del plazo de la investigación complementaria para seguir realizando actos y diligencias de investigación, la cual, fue concedida por la jueza de control, quien también determinó que YosStop deberá seguir bajo prisión preventiva por al menos dos meses más.

Cabe mencionar que, hasta el momento, se han detenido a otros dos jóvenes relacionados con este caso. Axel “N” fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a finales de julio cuando pretendía viajar con rumbo a Miami y permanece en la Comunidad de Diagnóstico para Adolescentes a la espera de que se cumple el plazo de la investigación. Por su parte, Carlos “N” fue detenido el pasado martes 7 de septiembre y el joven ya fue vinculado a proceso por haber cometido los delitos de violación equiparada y trata de personas en su modalidad de pornografía.

Además de los dos jóvenes ya detenidos se sabe que las autoridades siguen realizando investigaciones para dar con el paradero de dos jóvenes más involucrados en el caso que ha logrado atraer la atención de diversos medios en México.

Yoss se reporta desde la cárcel

Desde que ingresó al Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla, la creadora de contenido ha buscado la forma de mantenerse en contacto con sus seguidores y lo ha logrado a través de diversas cartas en las que ha relatado cómo ha sido su experiencia en prisión y en la mayoría de ellas ha tratado de proyectar una actitud positiva, además, se ha mostrado muy reflexiva y ha asegurado en que confía que este trago amargo solo es una experiencia de aprendizaje para su crecimiento personal.

YosStop se ha mantenido positiva ante las adversidades. Foto. Especial

Con información de medios.