Así pasa los días YosStop en la cárcel; ahora hace manualidades de rafia y le mandó esto a su mamá: FOTO

Luego de ser detenida, la youtuber “Yosstop” ha buscado la manera de mantenerse comunicada con sus miles de fans; por lo que desde su ingreso a prisión preventiva, la famosa ha buscado la forma de mantenerse cercana a sus seguidores a través de su hermano y su novio.

Recordemos que la destacada influencer fue detenida por el delito de pornografía infantil así como por violación equiparada en contra de la joven Airana “S”, y ahora decidió mandar un mensaje a sus miles de seguidores en Instagram, señalando así que no es una persona peligrosa ni culpable.

Yosstop y su estancia en Santa Matha Acatitla

Al respecto, su hermano Ryan Hoffman, mejor conocido como “Rayito” en YouTube, ha compartido diversos mensajes a través de su cuenta de Instagram, en donde ha pedido respeto para su hermana Yoseline; también pidió comprensión y empatía por su ausencia en redes.

En este sentido, Marina Badui, la madre de Yoseline también se ha pronunciado respecto a la detención de su hija, e incluso grabó un video dedicado a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalino, esto con la intención de solicitar su intervención en el caso de Yos, e incluso le solicito de "mujer a mujer" a la mandataria de gobierno que tomara cartas en el asunto de la influencer.

YosStop manda regalo a su madre desde la cárcel

Yoseline Hoffman, quien fue detenida en la colonia Narvarte en la Ciudad de México, y posteriormente fue ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social en Santa Martha Acatitla, ahora ha aprendido a hacer manualidades en este lugar privada de su libertad.

Fue la tarde de este jueves que la influencer mandó una manualidad a su madre Marina Badui, y se trata de un bote hecho de rafia, mismo que decoró con colores e incluso le fabricó una tapa, con el objetivo de que su madre guarde objetos dentro.

Además, con este obsequió también mandó un mensaje a sus fans, a quienes aseguró que quiere y aprecia y que se encuentra feliz de saber que tiene su apoyo.

"Saben que nunca he sido buena con las manualidades, pero aquí aprendí a hacer esto que se llama rafia y puedes hacer muchas cosas muy hermosas.Este bote se lo hice a mi mamá con mucho amor, es un bote imperfecto como yo, pero lleno de amor. Y quiero expresar públicamente el agradecimiento y el amor que siento por ella.

Me hubiera gustado llenarlo de más corazones porque el amor que siento por ti es infinito. Gracias por cuidarme donde sea que me encuentre. Yo te cuidaré a ti también por el tiempo que la vida me lo permita. Sé que estás triste y espero que este regalo te recuerde que te amo y que pronto estaré contigo", escribió YosStop en una hoja de libreta.