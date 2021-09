Soy Emilia se reinventa y presenta ‘High’, primer sencillo de su nuevo álbum

La cantante y bajista colombiana Soy Emilia está de manteles largos y es que presentó su más reciente sencillo ‘High’, el cual será parte de su próximo álbum, en el que logró reinventarse explorando nuevos ritmos; sin embargo, aún no tiene una fecha de lanzamiento establecida.

En esta nueva faceta y como parte de su segundo trabajo discográfico, Juanita Carvajal busca dejar huella con un sonido que ella misma define como ‘Electro-Pop’, con el cual pretende enamorar al público con ritmos y letras que invitan a bailar y a pasar un momento de felicidad junto a amigos o pareja.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Soy Emilia aseguró que aprovechó la etapa de encierro total de la pandemia para componer prácticamente todos las canciones de su nuevo proyecto.

‘La realidad es que la pandemia prácticamente me obligó a ser más creativa y ser mucho más organizada al momento de componer. Tuve tiempo de pensar y de escribir tal cual me gustan las cosas, sin necesidad de recurrir a un tercero para que me dijera: ‘muévele por aquí o por acá’, eso fue lo mejor de todo’, dijo.

Un nuevo sonido

En la búsqueda de un nuevo sonido, Juanita recurrió a sus conocimientos, pues estudió música en la universidad, especializándose en bajo eléctrico, con el cual llegó a la conclusión que podía usar ritmos derivados del jazz y blues para encontrar lo que estaba buscando.

‘Quise darle ese ‘punch’ con estos estilos, creo que son la base de todo lo que hago. Estos ritmos ayudan a crear un sonido con el que la gente puede identificarse y bailar, sin necesidad, quizás, de caer en lo meramente electrónico. Fue un trabajo de regresar a las bases’, comentó emocionada.

En sus palabras, este primer sencillo tiene una energía alta, el ritmo te invita a bailar y la letra es una declaración de amor absoluto, ese sentimiento que te provoca el estar con una persona que amas y te deja fuera de este planeta.

Con ‘High’, Juanita busca regresar a la cima de la popularidad a la que llegó con su álbum debut ‘Reconstrucción’, el cual incluso la llevó a ser nominada a Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammys del 2020, con lo cual se puso en el mapa como una de las mujeres a seguir en la industria musical, pues tiene una carrera que promete dejar un buen sabor de boca en el público,

‘Han sido años loquísimos. Hemos trabajado mucho para estar en donde estamos y creo que vamos por buen camino’, aseguró

‘High’ será el primero de varios sencillos que Soy Emilia promete lanzar previo a la salida de su segundo álbum y espera tener una gran recepción por parte del público con el siguiente, que podría salir por noviembre.