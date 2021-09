Gepe muestra diversidad en la música

El tema de “Tu pirata soy yo”, que Chayanne hizo famoso en los 80, fue uno de los primeros que el chileno Gepe se aprendió en su infancia y que de alguna manera marcó esa etapa, por eso hizo un cover en el que impregnó su estilo y decidió incluirlo en su próximo disco de covers que está por lanzar.

Este material no llegó solo, ya que Gepe lo contrasta con su versión de “Bagdad”, canción de Rosalía de 2018, que también le “voló” la cabeza cuando lo escuchó. “El concepto de este álbum es contraponer dos temas de distintas épocas que han sido clave en mi vida, habrá más temas de los 90 y principios de los 2000, además de distintos géneros, entre ellos uno de Cultura Profética, Juan Luis Guerra y Ana Gabriel”, explicó.

En el mismo video unen las dos canciones, con Gepe disfrazado como conejo que es parte de una metáfora sobre el cantar letras de alguien más, porque de alguna manera siente que es como ponerse un disfraz. Entonces, esta botarga pasea por las calles de Chile durante los siete minutos que dura el audiovisual.

No es la primera vez que Gepe toma canciones de otros artistas para crear sus propias interpretaciones, de hecho lo disfruta mucho porque considera que es más fan de la música que músico, lo que lo lleva a estar buscando y gozando la evolución de los sonidos. Por esta razón es que le gusta estar sacando piezas nuevas constantemente, y estos sencillos los trabaja como una transición entre su anterior disco “Ulyse” y el próximo inédito.

“Claro que sirve para ganar tiempo, pero con contenido entretenido para la gente, por eso buscamos un video lúdico, no para hacer una payasada, sino para mostrar covers hechos con respeto y que para mí significan mucho. No sólo mostrar cosas que no valgan la pena”, contó.

El chileno regresó a los escenarios con público en vivo hace un par de semanas con un show al norte de su país y espera regresar a México, país donde se presentó por última vez antes del COVID-19, en octubre próximo.

dhfm