Netflix: El documental que muestra la SENSIBILIDAD de John Lennon al grabar "Imagine", para ver este 11 de septiembre

John Lennon fue uno de los artistas que más documentó su vida como músico, pero también dejó ver mucho sobre su vida privada. A raíz de la separación de The Beatles, el músico británico se recluyó en su casa rural en Tittenhurst Park, en donde grabó su álbum "Imagine", pero al mismo tiempo una gran cantidad de material fílmico.

"John & Yoko: Above Us Only Sky", muestra el proceso de grabación del histórico álbum editado en 1971, pero también da muestra de la creatividad que emanaba la dupla Lennon-Ono al momento de llevar a cabo sus proyectos. El documental fue dirigido por Michael Epstein.

Creación de una obra perdurable

El documental presenta testimonios de las personas que se vieron involucrados en el proceso de creación de "Imagine". Cuenta con entrevistas de los músicos Klaus Voormann (bajo), Alan White (batería) y Jim Keltner (batería), quienes eran colaboradores habituales de Lennon por ese momento. Pero al mismo tiempo se recogen las vivencias de los asistentes, ingenieros de sonido así como de Julian Lennon, el primer hijo de John.

Una de las escenas más impactantes es cuando la banda comienza a grabar "How Do You Sleep?", canción escrita por Lennon tras los ataques que recibió de su excompañero Paul McCartney en el álbum "Ram", publicado meses antes que "Imagine". El tema cuenta con participación de George Harrison en la guitarra principal.

La sensibilidad de un artista

John Lennon muestra su sensibilidad como artista en canciones como "Jealous Guy" y "Oh, My Love" en donde la piel se eriza con la interpretación directa desde el estudio. Al mismo tiempo, se contempla la grabación de la canción principal, "Imagine", reconocida como una de las mejores canciones de todos los tiempos.

"John & Yoko: Above Us Only Sky" recibió buena calificación de la crítica al momento de su salida y ahora se puede apreciar a través del servicio de streaming en Netflix, y también se puede adquirir de manera física en formato DVD y bluray.