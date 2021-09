Majo Aguilar lanza nuevo sencillo y opaca a su prima Ángela, ¿es el nuevo orgullo de la Dinastía Aguilar?

Para nadie es un secreto que la Dinastía Aguilar es una de las más queridas y famosas dentro del mundo del espectáculo, pues varios de sus integrantes destacan en el mundo de la música. La mayoría de ellos ha decidido incursionar en el género regional mexicano.

Actualmente, la prestigiosa familia está bien representada en la industria del entretenimiento por Pepe Aguilar y sus dos hijos, Ángela y Leonardo. Los tres protagonizan el espectacular show "Jaripeo Sin Fronteras", uno de los más famosos desde hace unos años.

Sin embargo, lejos del núcleo de la familia de Pepe Aguilar, la joven intérprete, Majo Aguilar, hija de Antonio Aguilar Jr., también ha logrado colocar el nombre de la dinastía en todo lo alto en el género regional mexicano, pues sus sencillos son bien recibidos por los internautas y amantes de la música nacional.

¿Quién es Majo Aguilar?

María José Aguilar Carrillo, nombre verdadero de la joven, es hija de Antonio Aguilar Jr., hermano de Pepe Aguilar. Con tan solo 27 años, la joven ha logrado consagrarse como una de las más seguidas en redes sociales y las apps de música.

Con temas como "No voy a llorar", "Me vale" y "Cielo rojo", la joven ha logrado alcanzar gran parte de su reconocimiento, por lo que su nuevo sencillo musical no pasó desapercibido para los seguidores de la Dinastía Aguilar.

Su nuevo sencillo

Hace unos momentos, en su canal de YouTube, Majo Aguilar publicó el video de sus más reciente sencillo musical "Amor ilegal", el cual promete convertirse en un verdadero éxito y competir por los primeros lugares en popularidad.

Ante sus más de 244 mil suscriptores, la nieta de Don Antonio Aguilar y Flor Silvestre compartió el video en el que ella es la protagonista junto a un misterioso galán. La grabación fue bien recibida por los internautas.

Como era de esperarse, la grabación inmediatamente se convirtió en tema de conversación entre los internautas, quienes le destacaron la gran voz que tiene, la cual habría heredado de sus reconocidos abuelos.

"Te mereces muchísimo", "Muy bonita tu voz" y "Me fascinó", fueron algunos de los comentarios que generó la publicación del nuevo sencillo de Majo Aguilar.

¿Rivalidad con Ángela Aguilar?

Pese a que varios medios del espectáculo especulan que existe una rivalidad entre Ángela Aguilar y Majo Aguilar, primas de la Dinastía Aguilar, ellas han demostrado que llevan una excelente relación, pues se aplauden cada uno de sus logros.

Las jóvenes intérpretes suelen intercambiar mensajes por redes sociales en los que dejan claro que se apoyan en cada uno de sus proyectos musicales. El pasado 26 de julio, Majo Aguilar compartió una fotografía en donde posó junto a sus primos, Ángela, Aneliz y Leonardo, la cual inmediatamente se volvió viral.