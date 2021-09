Spider-Man 3: Teoría dice que Tobey Maguire y Andrew Garfield no saldrán, sólo habrá variantes de Tom Holland

Tras el lanzamiento del tráiler de Spider-Man: No Way Home, tercera película del Hombre Araña en el Universo Cinematográfico de Marvel, son diversas las teorías que se han generados sobre lo que se podrá ver en el filme.

Una de las especulaciones es que en sí aparecerán Tobey Maguire y Andrew Garfield, junto a Tom Holland. Cabe señalar que Marvel Studios no ha confirmado la aparición de los actores en la secuela.

Lo anterior surgió porque forman parte de esta tercera película aparecen los personajes de Electro (Jamie Foxx) y Doctor Octopus (Alfred Medina).

Tanto Marvel como Holland no han mencionado nada al respecto. Tom declaró en una entrevista para Esquire: "A no ser que me hayan escondido esta brutal pieza de información, creo que es un secreto demasiado grande para que lo pueda guardar. Pero, no [no aparecerán]. Será una continuación de las películas de Spider-Man que hemos estado haciendo”.

Entonces, si no serán parte de esta tercera entrega Tobey ni Andrew, la otra versión al respecto de lo que sucederá está en que solo aparecerán otras variantes de Peter Parker, interpretado por Tom Holland.

Por lo que no sería extraño que las versiones de los trajes de Spider-Man que se han filtrado solo respondan a variantes del superhéroe.

“Te sientas, lees el guión y ves lo que están intentando hacer y lo están consiguiendo. Es realmente impresionante. Nunca he visto una película de superhéroes así. De nuevo, soy muy afortunado de ser ese tipo que resulta ser Spider-Man. Estoy emocionado porque la gente lo vea y por formar parte”, indicó el actor. La fecha de estreno de la película está programada para el 17 de diciembre.

Habrá que recordar que la primera película del superhéroe fue protagonizada por Maguire, la cual se estrenó en el 2002 y para julio del 2012 se dio a conocer El Sorprendente Hombre Araña y el papel lo interpretó a Andrew Garfield, y para el 2016, el personaje pasó a ser interpretado por Tom Holland.