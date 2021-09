Lee Dong Wook y Lee Jong Suk volverán con nuevos dramas, ¿cuándo se estrenan?

¿Quiénes son los actores más populares de dramas coreanos? Al igual que los idols K-Pop, las estrellas de la televisión y el cine se han convertido en estrellas mundiales gracias a sus series y películas. Netflix también ha impulsado sus carreras al transmitir los mejores doramas de la historia.

Figuras como Song Kang se han posicionado como los más populares del momento, ya que ha protagonizado varias producciones de la plataforma como "Sweet Home" y "Love Alarm", "Nevertheless" y "Navillera" son otras de sus producciones que han llegado al servicio de streaming.



Entre los actores más conocidos también se encuentran Lee Jong Suk y Lee Dong Wook, quienes han participado en K-Dramas de fantasía y romance. Para deleite de sus fans, en 2022 regresarán con nuevos proyectos, esto es todo lo que debes de saber.

Los próximos dramas coreanos que no te puedes perder

Lee Jong Suk regresó hace unos meses de su servicio militar obligatorio, en Netflix puedes encontrar varios de sus doramas como "Romance is a bonus book" y "Hymn of death".

El próximo año actuará junto a YoonA de Girls' Generation en "Big Mouth" de la televisora tvN, conocida por sus series exitosas. La trama se centra en Park Chang Ho, un abogado que solo tiene un 10% de éxito en sus casos, pero cuando le toca un caso de asesinato, se convierte en un genio estafador muy conocido.



Su esposa es Go Mi Ho, una enfermera a quien deberá proteger cuando lo acusan de ser alguien que no es, juntos expondrán los secretos de la clase alta para limpiar su nombre.

Te puede interesar: Netflix: El drama coreano MÁS emocionante para ver esta semana, es uno de los más populares

Por otro lado, Lee Dong Wook también volverá a la actuación con otro proyecto, su último dorama fue "The Tail of The Nine Tailed". La cadena tvN también producirá esta historia que aún no tiene fecha de estreno, pero tendrá al actor como protagonista junto a Han Ji Eun.



"Bad and Crazy" se centrará en la vida de un detective que no tiene sentido de la justicia, mientras que un misterioso personaje conocido como "K" luchará contra la corrupción de la policía.