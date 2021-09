La escena Surf mexicana, estancada: El Ska pasa momentos difíciles por la pandemia

Con el poco o nulo impulso de un reducido grupo de bandas, no se ha podido revivir la flama que los llevó al éxito de mediados de los noventa con el surgimiento de bandas como Lost Acapulco, Los Esquizitos o Sr. Bikini que lograron posicionar el género entre el gusto de la gente, sin embargo, con el paso de los años es una de las menos activas, al grado que Crunchy López, integrante del primer grupo mencionado, considera que está detenida.

“Siento que es una escena que si no hay alguien impulsándola no pasa nada. Los grupos tienen una actitud apática, hay algunos que sobresalen y le ponen empeño, pero de 20 bandas sólo dos lo hacen, entonces está frenada, olvidada, maltratada y creo que la gente no terminó de cuajar”, comentó Crunchy.

Esta segunda ola de sonido logró éxito por su peculiar estilo inspirados en lo que hicieron sus antecesores en los 60 y sobre todo adoptando las máscaras de luchadores que se ligaban a las películas del Santo y toda la cultura que había alrededor de las bandas sonoras. También, porque era uno de los subgéneros del rock que llegó a combatir el éxito del ska, según el etnomusicólogo Bruno Bartra y quien no cree que este género está desapareciendo.

Para el especialista en música, más que las nuevas bandas, el problema está en la falta de espacios que hay para los grupos salientes y la falta de interés de los promotores en arriesgar en géneros distintos que para abrir un show de un grupo extranjero colocan a las figuras nacionales y no dan espacio a talentos que van surgiendo.

“Creo que no está tan fuerte como hace 15 años, pero sigue latente, sólo vivimos un momento en el que llegan más géneros con gran éxito, pero así suele ser en esta industria. Sobrevivirá sólo falta que se reactiven los foros underground que dan espacio al desarrollo de las nuevas bandas”, afirmó Bartra.

Una vez que la pandemia permita la apertura de todo tipo de foros, el movimiento resurgirá, pero sobre todo fusionado con otros géneros, según el especialista, específicamente con la música balcánica o la chicha, la cumbia psicodélica peruana.

DATOS

El único grupo extranjero que usa máscaras son los Straitjackets, por su admiración a la cultura mexicana. En México, Lost Acapulco fue de los primeros grupos en adoptar la máscara, aunque es en donde uno de los miembros no la usa. En el surf hay bandas como Los Esquizitos, Out of Control Army, Los Elásticos y Bloody Benders. Lost Acapulco son una de las bandas con más presencia fuera del país, tocan mucho en Europa y Asia.

NÚMEROS