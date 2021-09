Carmen Campuzano arremete contra usuario en Twitter que se burló de su nariz: "Baboso"

Carmen Campuzano suele estar muy activa en redes sociales. Recientemente, la actriz y modelo se lanzó con todo contra un usuario en Twitter que compartió un meme en el que se burla de su nariz, detalle de su rostro que ha sido objeto de bromas a lo largo de los años.

A través de dicha red social, un tuitero se cuestionó cómo le hacen la prueba PCR a la también modelo de 50 años, la cual consiste en una forma rápida para detectar covid-19 a través de la introducción de un hisopo en la nariz. El meme está extraído de la serie Rick y Morty, en donde este último personaje despierta confundido.

Días después de que el tuit tuvo una gran cantidad de reacciones y comentarios al respecto, Carmen Campuzano respondió: "Con cuidado y ya, baboso". Sin embargo, ahí no terminó su intervención, pues la famosa citó el tuit y realizó el siguiente cuestionamiento:

El usuario que se burló de la nariz de Campuzano tuiteó recientemente: "Jajaja tenía 9 likes ese tweet, la Campu la ca$# en contestar, sólo hoy lleva 600", a lo que Campuzano respondió: "Para que veas que sin mí, tu cuenta y existencia pasan desapercibidas".

Durante mucho tiempo, el tema de conversación en torno a Carmen Campuzano fueron los constantes cambios de su nariz, pues ella misma aceptó que fue adicta a las drogas. Además, hace muchos años recibió un fuerte golpe en esa parte de su rostro y se realizó una rinoplastia que no le gustó.

A raíz de eso y aunado a su problema con las adicciones, la actriz y modelo se ha sometido a una gran cantidad de operaciones para mejorar el aspecto de su nariz. El pasado mes de mayo habló sobre lo complicado que fue para ella hacerle frente a las críticas de los medios y las personas.

"Me sentía frágil, vulnerable. Viví un momento tremendo en la cuestión de las adicciones. Estoy agradecida con Dios, la vida y mi doctor que me reconstruyó la nariz y todas esas personas que me dieron la confianza para poderme levantar", dijo Carmen Campuzano al programa Mimí Contigo.