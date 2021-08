María Félix: La ÚNICA ocasión que "La Doña" pidió a una reportera que se divirtiera en su 66 aniversario

Una de las mujeres más bellas que dejó un legado en la época del Cine de Oro Mexicano, fue María Félix, quien protagonizó cerca de 47 películas, prendas y joyas de alto valor adquisitivo de firmas prestigiosas, y un sin fin de anécdotas que contar de "La Doña", como la vez que con gran humildad, le dijo a una reportera de espectáculos que disfrutará de la fiesta que había organizado para su cuumpleaños 66.

Por supuesto, la reunión que realizó era una lluvia de estrellas, por las celebridades que se encontraban en este convivio y fue sin lugar a dudas uno de los eventos más grandes del espectáculo y del que aún continúa en boca de todos.

Sin embargo, en esta ocación no hablaremos de los personajes que acudieron, sino del gesto que quizá nadie vio en este reportaje realizado por el noticiario de Televisa, en los inicios de los años 80, en el que al finalizar una entrevista una reportera fue invitada a disfrutar de la fiesta que ofrecía "María Bonita".

Muchos quizá no recordarán a la reportera y ahora conductora y locutora, Maxine Woodside, quien en ese entonces entrevistó a "La Doña" cuestionándole sobre los próximos proyectos que tendría en el cine mexicano y sus constantes viajes a París, Francia, quien señalaba que para ella, la vida era una fiesta;

"Para mi la vida es una fiesta, todo depende de cómo la gente vea las fiestas. Hay gente que las ve en disfraz, yo las veo siempre con mariachi, con mis redobas, entonces por eso me divierto mucho", señalaba la difunta ya actriz.

Al ser cuestionada sobre las cosas que hacía en París, María Félix respondió; "Ay ay ay, ¿qué hago en París?, qué no hago en París que no haga en otras partes", afirmó, y señaló que regresaría a México, solo si había un proyecto bueno y haría una película en territorio mexicano, quien en ese entonces no reveló el título de la cinta ni de qué trataba.

"Es una manera de detenerme un poco en México", dijo la actriz mexicana, quien revelaba que se iba por una días a Paris, y regresaba muy pronto.

Finalmente, la reportera Woodside entre titubeos agradeció a Félix la entrevista quien la interrumpió respondiendo; "Qué se divierta en mi fiesta", terminando la entrevista y yendo a atender a sus invitados.

En las imágenes del video, se observa a María Félix, en donde el que de fondo sonaba música de mariachi y se ven decenas de invitados del mundo del espectáculo y la música, disfrutando de la comida y bebidas ofrecidas por la actriz. Por supuesto, entre los famosos se apreciaba a Emmanuel, Angelica María, José José, Marco Antonio Muñiz, entre otras figuras.

Con infotmación de medios