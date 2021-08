Querida actriz de la época de oro ya compartió su última voluntad tras detectarle un tumor

Rosita Quintana, reconocida por su trabajo en la época de oro del cine mexicano, encendió las alarmas después de que se diera a conocer que fue hospitalizada por un tumor en la tiroides y que ya había dado a conocer su última voluntad a su familia.

La actriz que el mes pasado llegó a la edad de 96 años, fue internada en una clínica el pasado 27 de julio, ya que los médicos le realizaron una cirugía para removerle un tumor que se encontraba en la tiroides, reportó a los medios de comunicación su nieta Nicole Kogan.

La joven dio una entrevista la semana pasada para el programa "Hoy" en la que dio a conocer que su abuela se encuentra mejor de salud y que se está recuperando favorablemente, por lo que se espera que esta semana ya la den de alta y pueda regresar a casa junto a su familia.

¿Quién es Rosita Quintana?

Trinidad Rosa Quintana Muñoz, es una actriz argentina que se convirtió en ícono de la época de oro del cine mexicano gracias a su trabajo junto a estrellas como Pedro Infante, Germán Valdés "Tin Tan", Silvia Pinal, entre muchos otros.

La actriz comenzó su carrera a los 15 años como cantante en La Orquesta de los Hermanos Caro, en donde llamó la atención del compositor Rodolfo Sciamarella, quien la invitó a cantar en el Teatro Casino, lugar en donde la vio Jorge Negrete.

Su primera cinta fue "La Santa de Barrio" que aunque no tuvo mucho éxito, le dio la oportunidad de seguir en el mundo del cine hasta llegar a protagonizar "Calabacitas Tiernas", "Soy Charro de Levita" y "No Me Defiendas Compadre".

Rosita Quintana debutó como cantante a los 15 años

¿Cuál es la última voluntad de Rosita Quintana?

De acuerdo a Nicole Kogan, la última voluntad de Rosita Quintana es que sus restos sean colocados en la Catedral de la Ciudad de México, junto a los de su esposo.