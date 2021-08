Ser malo, una elección: Joaquín Cosío

Tras ser llamado por James Gunn para formar parte de la cinta Escuadrón Suicida 2, el actor mexicano Joaquín Cosío confirmó que hacer villanos es lo suyo, y no le incomoda que sean los papeles que predominen en su carrera, “nunca he tenido conflicto por eso, por fortuna todos los villanos que he interpretado y que me han ofrecido son singulares, no son el típico, tienen conflictos y mucha textura, en la larga lista de malos que tengo, ninguno se parece, este es el segundo general que hago en mi carrera, es la maravilla de ser actor, el poder construir dentro de una especie de prototipo o estereotipo diferentes versiones, creo que me los dan por mi rostro”, dijo en entrevista con El Heraldo de México.

Cosío además tuvo que superar y enfrentar varias situaciones en esta cinta, “estar en una historia fantástica tuve que acostumbrarme a trabajar con la famosa greenscreen, aunque Gunn prefiere la toma sobre lo real, fue inevitable; aprender eso implica un esfuerzo, estar frente a una pantalla plana y tener que dar la sensación de que lo que ocurre es real, aunque no pase nada, pero creo que tal vez eso es actuar”, comentó entre risas.

Además de entrar al Universo de DC comics, otra cosa que le sorprendió al actor de 58 años fue el elenco con el que compartió, entre ellos Margot Robbie e Idris Elba, “estar ante una lista de actores de gran talento y de prestigio fue maravilloso, aunque en un principio estaba nervioso, porque el inglés no es necesariamente lo mío, no soy bilingüe, pero todos los actores fueron muy generosos y creamos ambiente, atmósfera y todo fluyó, trabajar con personas de esta dimensión fue lo mejor que pudo haberme pasado, fue divertidismo”.

Es una sensación increíble, la posibilidad que te da el cine, el trabajo de interpretación, recuerdo particular una escena en donde estuve frente al ejército, una escena final en la que empiezan a caer todos mis soldados, estoy recordando si eran cientos de extras, pero las escenografías y los escenarios y el trabajo multitudinario es parte de lo que me gusta, y en esta película no fue la excepción, el final fue apoteósico y hubo muchas escenas con mucha gente y tu como actor lo disfrutas de manera impresionarte creerte de pronto la voz poderosísima que va a dar instrucciones y órdenes a todos esos ejércitos es parte de lo que buscamos los actores, esos pequeños momentos de delirio y de gozo en que dices tu de que en qué momento de mi vida tan ordinaria y común como la de todos, voy a tener esa esa sensación de poder absoluto que es finalmente lo que el General Mateo Suárez busca en la película, poder y poder.

Gracias a la interpretación que del “Cochiloco” en el Infierno, acepta que su personaje ya es del dominio público, “eso es algo que hay que darle el crédito a la gente, ya que ellos lo reciben, lo apapachan, lo abrazan y se lo quedan; he tenido la oportunidad de hacer personajes en mi vida que ya están escritos, yo solo tengo que darle un poco de vida, pero es el público el que hace el guiño y que deja entrar y abraza esos personajes que he hecho, yo encantado de que me digan como quieran en la calle, porque a veces no saben ni como me llamo“.

DATOS

La película tiene su estreno mundial hoy en las salas cinematográficas.

Participaron John Cena, Alicia Braga, Nathan Fillion y Joel Kinnaman, entre otros.

En 2011 ganó el Ariel por Mejor Coactuación Masculina por El infierno.

En 2013 se llevó la Diosa de plata como Mejor Actor por La vida precoz y breve de Sabina Rivas.

Se encuentra en espera de la segunda temporada de Gentefied que estrenó en 2020.

Ha trabajado con directores mexicanos como Antonio Castro, Luis de Tavira y Luis Estrada.

dza