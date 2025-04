El Burro van Rankin le ofrece una disculpa a Luis Miguel: "Te ofrezco una disculpa si te molestaste Micky"

El Burro van Rankin y Luis Miguel fueron grandes amigos durante su juventud, pero su relación se vio fracturada con el paso de los años. Ahora, muchos años después de estar alejados, el conductor de televisión aprovechó su programa para mandarle un mensaje al cantante. Jorge le envió una disculpa al Sol de México y le pidió que lo invitara su cumpleaños.

Durante la última edición del programa que se transmite a través de la señal de Caliente TV, el Burro decidió recordar la buena amistad que tenía con Micky, por lo que le ofreció una disculpa y le pidió que lo invite a su próxima fiesta de cumpleaños, misma donde celebrará sus 55 años. Van Rankin le pidió que vuelvan a ser amigos, ya que lo quiere mucho.

"Yo lo amo al pinche Luis Miguel... No sé por qué se enojó. Tantas historias que yo sé de Luis Miguel y nunca las he contado porque me las llevo a la tumba. Es mi hermano... Pinche Micky, ya bájale de hue#$&, cabrón. Seamos amigos. Vas a cumplir 55 años, invítame a tu fiesta papá. Luis Miguel, I love you", comenzó su mensaje el conductor de televisión.



Van Rankin explicó qué es lo que pasa con Luis Miguel

Jorge dejó claro que Luis Miguel es una persona brillante, pero que tiene un problema con el orgullo y la soberbia. Van Rankin dejó claro que el cantante mexicano no reconoce los errores de sus amigos y no los perdona, por lo que no ha podido perdonar a su amigo de la juventud.

"Yo creo que Luis Miguel... A ver, es un tipo brillante, es inteligente. Yo lo quiero, lo quiero mucho. (...) Lo que yo creo que no ha aprendido a quitarse eso del orgullo y la soberbia. Si yo la cag$&% reconozco, pero él no acepta esas cosas. No acepta un error de un amigo", indicó el Burro.

Para cerrar su mensaje para el intérprete de 'La Bikina' confirmó que lo quiere mucho, deseándole lo mejor en estos momentos que se encuentra enamorado de Paloma, que lo extraña y que le ofrece una disculpa si hizo algo que le molestara. El conductor de Caliente TV quiere volver a conectar con una de las mejores voces del mundo.