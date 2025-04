Autoridades cancelan concierto de Luis R. Conriquez en Feria de Metepec 2025

Después de la trifulca y destrozos ocasionada por los asistentes al Palenque de Texcoco durante la presentación de Luis R Conriquez, cantante que se negó a interpretar corridos que hacen apología al delito, tal y como lo marcan las autoridades mexicanas, ahora la celebridad del regional no se presentará en la Feria de Metepec, según confirmó el alcalde de dicho municipio, Fernando Flores.

En una llamada para Radio Fórmula, Fernando Flores, alcalde de Metepec dio a conocer que se tenía contemplado la presentación del cantante de corridos Luis R Conriquez en el Palenque de la Feria, y ya no se llevará a cabo, aunque puntualizó en que no le restringieron su actuación y se le solicitó que no cantara temas con contenido que hacen apología al delito, así mismo reiteró que tiene entendido que no acudirá a la fecha.

El alcalde de Metepec mencionó que Luis R Conriquez es el único artista que será cancelado, ya que es el que mayormente tiene corridos y canciones con esta temática que ya no está permitida por las autoridades mexicanas para los eventos en vivo y agregó que los conciertos de estrellas como Julión Álvarez y Carin León siguen en pie.

¿Por qué cancelaron el palenque de Luis R Conriquez en Metepec?

La Feria de Metepec se realizará del 2 al 18 de mayo y el 15 de mayo estaba programado el día para la presentación de Luis R Conriquez en el palenque, pero está cancelado por decisión de las autoridades y del mismo artista, según externó el alcalde Fernando Flores, el motivo es que ya no se pueden cantar corridos o canciones con letras que lleven apología al delito, tal y como sucede en varias de las letras del sonorense.

“Después de lo acontecido en Texcoco, recibimos un exhorto por parte de la Fiscalía y del Gobierno del Estado para que no se permitiera este tipo de grupos y bueno, nosotros vamos a acatar las instrucciones como se nos han solicitado”, describió Fernando Flores, además agregó que le parece una buena alternativa la restricción de estas canciones en espacios públicos

El evento de Luis R Conriquez estaba programado para el 15 de mayo. Foto/palenquemetepec

¿Luis R Conriquez dejará de cantar corridos?

Mientras que Luis R Conriquez ha mencionado que seguirá cantando la música por la cual se dio a conocer a nivel nacional e internacional, aunque aseguró que solo lo hará en los lugares en donde esté permitido, ya que está dispuesto a seguir las reglas y normas de la ley del gobierno.

Así como también Luis R Conriquez ha declarado públicamente que está dispuesto a hacer un reajuste en sus letras y que realizará corridos con más cuidado y no tan explícitos como las que incentivaron a las autoridades a poner un alto en el uso de estas canciones.