Netflix: La película basada en hechos reales que hará que nunca quieras hacer una mudanza | TRAILER

Si hablamos del mercado que tiene abarrotado las series y películas por streaming, esa es la plataforma de Netflix, quienes continuan apostando por géneros que le gustan al público, tal como lo es el cine de terror, sobre todo si la cinta está basada en hechos reales, lo cual deja satisfechos a los usuarios, como lo fue el estreno del filme Mudanza Mortal.

El pasado 4 de agosto, llegó a la plataforma junto a varias películas de todos los géneros cinematográficos, la película de terror titulada "Aftermath" o titulada en la traducción al español latino, "Mudanza Mortal", misma que narra la historia de una pareja que su realización está desgastándose, y más allá de mejorar apaga la llama de la pasión.

No cabe duda que la demanda por este género de terror es enorme y los usuarios, más allá de pedir alguna serie o película cómica, solicitan este género que no solo tiene historia terrorífica que contar, sino que el suspenso es lo que alimenta a los usuarios, robando la atención del público a plataformas que son igual de importantes como HBO Max, Amazon Prime Video, Paramount Plus, y la favorita de los niños, Disney Plus.

Una mudanza que te costará la vida

Si bien es cierto, las peleas y fallas en las relaciones socio-afectivas son muy comunes desde hace muchos años lo cual no existe fórmula exacta para arreglar esto; sin embargo tal como lo hace esta pareja en la cinta y suele ser lo más sano, acuden con una terapia de pareja para que los oriente sobre lo que pueden hacer si quieren salvar su relación.

La cinta dirigida por Peter Winther, inicia con el descubrimiento de un asesinato, y como se conoce en los bienes raíces, el valor de una casa se devalúa bastante al encontrar un homicidio en alguna casa de Estados Unidos, por lo que para nuestro protagonista Kevin, le parece interesante comprar un inmueble de alto valor a un muy buen precio y así salvar la relación con su pareja Natalie.

Sin embargo, al aceptar este jugoso trato, mudarse a la casa de ensueño e intentar salvar su matrimonio, pronto descubrirán eventos inquietantes que suceden dentro y fuera de su casa mientras se están mudando, lo cual, revela un tremendo secreto del pasado de esta casa.

También te puede interesar: Netflix: La película de drama MÁS VISTA en la plataforma a pesar de ser de las más baratas

La película con duración de 115 minutos llena de suspenso y terror, la protagonizan los famosos actores: Ashley Greene, Shawn Ashmore, Sharif Atkins, Britt Baron, Diana Hopper, Jamie Kaler, entre otros que harán esta historia un mártir al desearles olvidar la casa y regresar a sus vidas anteriores.

A continuación te dejamos el trailer de esta película, que seguramente querrás ver en la plataforma de Netflix, ¿te atreves a verla?