“Mi hijo es un resultado directo de Game of Thrones", asegura el actor Kit Harington en reciente entrevista

El famoso actor Kit Harington "abrió su corazón" en una reciente entrevista, donde reveló los problemas de salud mental que vivió a raíz de la serie de HBO Game of Thrones, además del lado positivo de esta experiencia, como lo fue el hijo que tuvo con su esposa Rose Leslie.

“Mi hijo es un resultado directo de Game of Thrones. Todavía tengo muy, muy buenos amigos de ese programa. No hizo más que maravillas para mí", aseguró el actor que interpretó a Jon Snow durante años, durante una reciente entrevista para The Jess Cagle Show, en el canal de Youtube Sirius XM.