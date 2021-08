Camila Sodi sorprende con extravagante look para "ir por el pan" y conquista

La actriz Camila Sodi volvió a causar furor en las redes sociales, pero está vez no fue por un sofisticado atuendo o por mostrar su figura en bikini, si no por presumir un extravagante look con el que según dijo "salió por el pan", algo que conquistó a sus millones de seguidores.

Sodi ha llamado la atención en muchas ocasiones, no sólo por su talento que la ha llevado a participar en decenas de películas y telenovelas, también por dejarse ver en las redes sociales con una personalidad divertida y muy alegre, demostrando que gusta de divertirse y no le tiene miedo al ridículo o al que dirán.

La sobrina de Thalía, y exesposa del actor Diego Luna con quien tuvo dos hijos, Fiona y Jerónimo, comenzó su carrera en los medios a principios del año 2000, cuando se incorporó al equipo de conductores de Telehit, donde condujo la revista musical "El pulso".

Camila Sodi conquista la calles de CDMX

A casi 20 años de su incursión en los medios, la guapa actriz y modelo se ha convertido en una de las favoritas, no sólo por su participación en el cine y los melodramas, también porque en sus redes sociales es muy activa y constantemente comparte fotos y videos con los detalles de su vida.

Fue este miércoles cuando Camila dejó a sus millones de seguidores sorprendidos al publicar en Instagram y Facebook un video y una instantánea en la que se luce con un extravagante look, pues se puede observar a la actriz vistiendo un pantalón deportivo, el cual combinó con botas vaqueras, una playera estampada y una toalla en la cabeza.

Sin duda el detalle de la toalla enrollada en su cabeza fue lo que más llamó la atención, además, acompañó la publicación con la frase: "Salí por el pan", con lo que generó cientos de comentarios a los pocos minutos de compartir las imágenes, las cuales también han generado más de 79 mil "me gusta" en Instagram.