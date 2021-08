R. Kelly: Hombre acusa al cantante de abusar sexualmente de él cuando era menor de edad

R. Kelly, quien desde hace varios días enfrenta testimonios de mujeres que afirmaron haber sido preparadas y abusadas sexualmente por él, ahora un hombre testificó este lunes para decir que el cantante lo explotó de la misma manera cuando él era menor de edad.

El testigo, quien declaró bajo el seudónimo Louis, rindió declaraciones en la Corte Federal de Brooklyn y aseguró que R. Kelly lo llevó a su casa en Chicago en 2007 con ofertas falsas de ayudarlo con su incipiente carrera musical.

R. Kelly. Foto: Reuters

¿Qué dijo?

"Me preguntó qué estaba dispuesto a hacer por la música y si tenía fantasías con tener sexo con hombres", contó el testigo, quien en aquel entonces tenía 17 años y le respondió: "Llevaré tus maletas... Cualquier cosa que necesites estaré dispuesto a hacer".

Según la agencia AP, Louis describió cómo R. Kelly "se puso de rodillas y procedió a darme sexo oral" a pesar de que "no me gustaba". Después de eso, declaró: "Me dijo que lo mantuviera entre él y yo".

El hombre mencionó que en un incidente posterior, el cantante "chasqueó los dedos tres veces" para convocar a una chica desnuda escondida debajo de un ring de boxeo para que les diera sexo oral al famoso y al testigo. Louis dijo que siguió viéndolo después de eso porque "realmente quería triunfar en la industria de la música".

R. Kelly, de 54 años, ha negado en múltiples ocasiones que se haya aprovechado de víctimas durante una carrera de 30 años propulsada por su éxito "I Believe I Can Fly". Sus abogados han retratado a sus acusadoras como "groupies" (fanáticas) que mienten sobre sus relaciones con él.

Acusaciones en contra de R. Kelly

De acuerdo con la agencia AFP, Louis no figura entre las presuntas víctimas identificadas en la acusación contra R. Kelly por extorsión, explotación sexual de menores, secuestro, soborno y trabajo forzado entre 1994 y 2018.

Los fiscales presentaron testimonios que aluden a más de dos décadas de abuso físico, sexual y emocional por parte del cantante, cargos que podrían costarle entre 10 años y cadena perpetua si es encontrado culpable de todos ellos.