Por esta razón, Poncho De Nigris asegura que el FÍSICO sí IMPORTA cuando te CASAS | VIDEO

El actor y bailarín Poncho De Nigris ha dado mucho se qué hablar tras asegurar que el físico de las personas si importa, sobre todo cuando se trata de matrimonio.

¿El físico importa?

Durante una entrevista con el youtuber Gusgri, el famoso aseguró que las relaciones se vuelven muy difíciles cuando se acaba el enamoramiento, por lo que aconsejó tomar en cuenta el físico cuando se elige una pareja, sobre todo sí te piensas casar.

A su vez, confesó que era mejor casarse con una mujer “guapa” que te guste, pues señaló que cuando la etapa del enamoramiento pasa, las peleas son más difíciles cuando la mujer no es “bonita”.

“Como consejo, cásense con una persona que les guste”, dijo De Nigris al youtuber en un video que circula en TikTok.

No teme a las críticas

Por otro lado, el actor agregó que no teme a las críticas tras dar su opinión, ya que él se considera un hombre guapo que puede habar sobre el tema del físico.

“Si estoy bien guapo, a mi no me pueden decir eso”, comentó cuando el influencer le cuestionó sí no temía ser señalado por lo que declaró.

Además, mencionó que es una realidad que “la belleza vende”, pues comentó que por este motivo muchos hombres ricos se casan con mujeres “atractivas”.

Asimismo, comentó que por esta razón los medios de comunicación siempre muestran a gente guapa en el cine o la televisión.

¿Habló mal de las mujeres?

Mientras tanto, el también bailarín dijo que aunque a muchos les cueste aceptar que el físico si importa, agregó que todo lo que dijo era simplemente la verdad.

“No hablamos mal de la mujer ni de qué ‘ay pinches vatos egocéntricos’ o ‘pinche wey le vale madr*’ porque van a empezar. Hay que dejarlo claro, es la neta”, aclaró Poncho durante la pequeña entrevista con Gusgri.

A su vez, el youtuber coincidió con De Nigris y confesó que él comparte la misma opinión que el actor de 45 años.

