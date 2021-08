Aleks Syntek revela detalles de su NOVIAZGO con Lucero y narra cómo fue su primer BESO

Recientemente Aleks Syntek ha llamado la atención luego de revelar detalles que nunca antes había dicho, respecto a las polémicas en su vida, por ejemplo cuando en 2017 tuvo comentarios que fueron juzgados respecto al reggaeton, además de que en alguna parte de su carrera fue acusado por abuso sexual; sin embargo, ahora Alex Syntek ha dejado atrás estas polémicas.

Así lo comentó el famoso durante una entrevista que tuvo con Jordi Rosado, en donde el actor y cantante habló sobre diversas polémicas en su vida; sin embargo, lo que llamó la atención de esta entrevista fue que reveló detalles que nunca antes había dicho respecto a la relación que sostuvo con la cantante Lucero.

Recordemos que Lucero popularizó su carrera desde que tenía tan sólo 10 años de edad, y desde entonces no paró hasta convertirse en una de las cantantes y actrices más conocidas de México.

Y fue precisamente debido a que Lucero inició su carrera a temprana edad, que conoció a Aleks Syntek, esto de acuerdo a lo revelado por el cantante quien recordó el amor que tuvo con ella luego de que trabajaron juntos en el programa “Chiquilladas”.

En este sentido, el cantante siguió narrando como fue el amorío que tuvo con Lucerito, de quien aseguró él estaba enamorado, y recordó cómo fue uno de sus primeros besos.

Por último, el cantante reveló una divertida anécdota con la exesposa de Mijares, así como un fuerte regaño que se llevó por parte de la mamá de la cantante luego de que Syntek le dijera que ya estaba casado con su hija.

Hicimos una representación de la cenicienta, ella era la cenicienta y yo el príncipe, grabábamos y luego pasábamos a una covachita dónde nos cambiábamos de ropa y yo ya no me quería salir de ahí, entonces llegó la mamá y me dice ‘Alex ya salte’, y le digo no ya estamos casados porque hasta hubo ceremonia”, contó entre risas el cantante.