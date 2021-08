Vanessa Guzmán responde a críticas por su atlético cuerpo de manera magistral y la aplauden en redes

La actriz Vanessa Guzmán sorprendió a todos al mostrar su trabajado cuerpo en el gimnasio durante la competencia de fisicoculturismo Vallarta Bodyfit, en la cual salió ganadora. Y es que Vanessa, de 45 años, llevaba varios meses alejada de la pantalla chica y cualquier reflector del medio, por lo que dejó a todos con la boca abierta al ver qué tan fuerte se había vuelto.

Guzmán contó que se preparó arduamente en Texas, EU, donde reside actualmente, durante los últimos nueve meses, para ganar ese concurso, el cual no le es del todo ajeno, porque ella concursó en Miss Universo en 1995 para representar a México. Salir coronada en esta ocasión era un reto personal que quería cumplir.

Vanessa tiene un cuerpo muy trabajado. Foto: Especial.

La vida de Vanessa Guzmán ahora gira entorno al Fitness

Como hacer ejercicio siempre le ha apasionado, ahora decidió lanzar su marca BFF (Beauty Fitness and Fashion) by Vanessa Guzmán, en la que comparte tips de entrenamiento y de nutrición; además de que vende sus propios suplementos alimenticios, bandas de entrenamiento y ropa deportiva; “ésta es otra faceta profesional en mi vida”, dijo para una entrevista con TVNotas.

Ahora comparte lo que sabe. Foto: Especial.

Además cuenta con una certificación de entrenadora personal en Estados Unidos; sostiene que la estudió porque es una persona responsable y comprometida con lo que hace, pues no quería comenzar su empresa con los conocimientos que tenía de “aficionada” y quiso dar un paso más allá.

No le da importancia a las críticas

Vanessa sostuvo que mucha gente al ver cuerpos de competencia, los relacionan con anabólicos, y aunque es un problema que existe, ella no los utiliza. Para lograr su objetivo hacía 50 minutos de cardio en ayunas; posteriormente, dos horas mínimas de entrenamiento diario y había días que se extendían a tres horas cuando hacía pierna; después, en la tarde, 35 minutos de otra sesión de cardio.

Respecto a las críticas que recibió por su físico, considero que es muy triste encontrar mensajes así, además de que la gente que ofende así son abusadores, “si hay algo que detesto, es el abuso de cualquier forma. Muchas veces me han escrito que yo por ser famosa debo aceptar las críticas; pero no, hay que respetar. A mí la verdad se me resbala lo que digan y no me quita el sueño”, expuso.

Respecto a quienes le dijeron que parecía “hombre”, ella contestó que no quería generalizar, pero quienes hacen ese tipo de comentarios es quien menos se cuida y no hace deporte, “a las mujeres que me atacan, siempre les digo: ‘¿Me veo como hombre?, tal vez me estás comparando con tu esposo, y ojalá que esté como yo’. Lo que más me llega a doler, es que la crítica viene de los mismos mexicanos”, refirió. Su respuesta fue muy aplaudida en redes sociales y sus fans la respaldaron.

msb