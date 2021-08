¡Al natural! Anette Michel se muestra sin maquillaje y conquista a sus seguidores

Luego de abandonar la televisora que por años fue su casa, Anette Michel atraviesa un momento de reinvención, pues decidió alejarse de la conducción del exitoso reality de TV Azteca, “MasterChef”, para buscar nuevas oportunidades como actriz y con ello retomar esta faceta de su carrera.

Si bien la talentosa y atractiva actriz aún no ha concretado ningún nuevo proyecto con el cual regresar a la actuación, la famosa no ha dejado de lado su sueño por lo que se mantiene firme en su intención de volver a la pantalla chica como parte de una novela ahora con Televisa.

Recientemente su belleza al natural logró cautivar a cientos de sus seguidores luego de que la guapa Anette, compartiera una fotografía en su cuenta de Instagram en la que se le ve sin una gota de maquillaje.

Con una poderosa y seductora mirada, así como unos labios que invitan a probarlos, Anette Michel, cautivó a sus seguidores quienes no dudaron en llenarla de elogios, e incluso no faltó quien le pidió revelara su secreto, pues a sus 50 años no aparenta dicha edad y luce espectacular a pesar del paso del tiempo.

Coqueta y hermosa

No solo esta imagen de Anette al natural logró llamar la atención de sus seguidores pues en última publicación en su cuenta oficial de Instagram, la atractiva actriz, volvió a enamorar a propios y extraños al mostrarse entallada en un atuendo color rojo, mientras mira a la cámara con uno ojos que podría derretir a cualquiera.

Cómo era de esperar la imagen ha generado miles de reacciones de sus fan, en su mayoría halagos que destacan la belleza y talento de la actriz y conductora.