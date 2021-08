 Paco de la O responde a las acusaciones de su exesposa Gaby Platas: “Yo ya sané”

Gaby Platas es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo, sin embargo, reveló uno de los episodios más tormentosos en su vida cuando tuvo una relación con Paco de la O, quien no dudó en responder a las acusaciones.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, Gaby Platas habló sobre su vida profesional y las veces que ha estado casada, así como de la relación que tiene actualmente con sus exparejas.

La actriz, quien es recordada por su participación en el programa “Otro Rollo” junto a Adal Ramones y Yordi Rosado, destacó uno de sus matrimonios pues dijo sentirse bien de haberle puesto fin y que desearía borrar ese capítulo de su vida.

“Él no me merece nada, creo que para mí como mujer fue importante terminar una relación con tantas cosas tan negativas y que de repente uno se acostumbra y no te das cuenta que vives en entornos violentos, de infidelidad, de drogas y de repente te acostumbras”, dijo Gaby Platas.

Gaby Platas y Paco de la O. Foto: Cuartoscuro

Paco de la O dice haber sanado

Al respecto, el exconductor de “Venga la Alegría”, Paco de la O, no dudó en responder ante las acusaciones de su exesposa de quien se separó luego de una relación de 10 años.

De la O se dijo sorprendido por las acusaciones de Gaby Platas, sin embargo, no dudó en desearle lo mejor y aseguró que de encontrarse con ella una vez más no dudaría en saludarla con respeto.

“Siempre voy a mandar bendiciones para Gabriela porque ella me dejó muchas cosas hermosas, el hecho de que haya surgido ahora, sí me sorprendió, digamos que todo lo que sucedió en la relación y las cosas que yo tenía que resolver como persona, me he dedicado a eso”, dijo en conferencia de prensa.

Sobre la violencia de la que la actriz habló con Mara Patricia Castañeda, aseguró estar en contra: “Hay violencia contra los hombres, contra los chavitos, señoritas; yo veo una época degenerada en robos y violencia. La violencia no debe de ser, punto. Y si hay alguien violento, que trabaje, pero la vemos en las casas, en el tráfico y la mejor manera de salir adelante es que cada quien haga su parte”.

Paco de la O sostiene actualmente una relación con la actriz Malú Carreras con quien tiene un hijo de 7 años y aseguró que las declaraciones de Gaby Platas no han afectado de ninguna manera su relación.