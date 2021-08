Netflix: La mejor película protagonizada por Ryan Reynolds, y no es Deadpool

Con más frecuencia salen a la luz nuevas opciones para ver contenidos y tener entretenimiento vía streaming; esto principalmente desde que la pandemia por Covid-19 llegó a México el pasado 28 de febrero de 2020.

A pesar de la competencia, Netflix continúa siendo una de las plataformas con mayor demanda a nivel global, esto principalmente porque apuesta por los mejores lanzamientos dentro del mundo cinematográfico, desde los más recientes estrenos hasta los clásicos del séptimo arte.

Bajo este panorama, la plataforma de streaming ha generado nuevos contenidos para su amplio catálogo y miles de suscriptores alrededor del mundo, los cuales incluyen películas, series y documentales de todo tipo de temas e historias.

La carrera de Ryan Reynolds

Pero también es importante recordar que muchas personas buscan contenido específico de sus actores y actrices favoritos, quienes participan en ciertas producciones, tal como sucede con Ryan Reynolds, quien se ha convertido en un referente del cine contemporáneo estadounidense durante los últimos años.

Ryan Rodney Reynolds, nació el 23 de octubre de 1976 en Vancouver; es un actor, productor de cine y empresario canadiense-estadounidense, quien ha sido reconocido por sus participaciones en producciones tales como “Two guys and a Girl”, o Definitely, Maybe (2008), X-Men Origins: Wolverine (2009), The Proposal (2009), Buried (2010), Linterna Verde (2011), y también en la exitosa adaptación del cómic “Deadpool”.

Por esta razón, hemos creado la selección de una cinta protagonizada por Reynolds, la cual está llena de fuertes emociones, la cual podrás disfrutar este jueves con tus seres queridos, o bien, solo.

¿De qué trata "Escuadrón 6"?

Se trata de la cinta “Escuadrón 6”, la cual sigue la historia de un grupo de seis personas de diferentes partes del mundo, quienes son elegidas por ser los mejores en lo que hacen y por su deseo en común de dejar atrás su pasado para cambiar el futuro.

A continuación te dejamos el tráiler de la cinta alojada en Netflix, y que tuvo estreno en 2019, bajo la dirección de Michael Bay: