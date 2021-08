María León y Gloria Trevi cuentan su experiencia al colaborar en "Mudanza de Hormiga"

Como si fueran amigas de toda la vida es como se sintieron María León y Gloria Trevi al colaborar en “Mudanza de hormiga”, una canción en la que las dos participaron en todo el proceso creativo, desde la escritura hasta la coreografía del baile que publicarán en TikTok para tratar de viralizar el tema. Este trabajo les permitió conocerse, compartir anécdotas y “volverse” comadres.

“Hablamos de todo, contábamos nuestra situación amorosa y me encanta su manera de ser su filosofía (de vida), la cual apoyo cien por ciento”, dijo la regiomontana, mientras que la jalisciense agregó: “Hablamos como si nos conociéramos de toda la vida y recién me estaba conociendo, fue lindo y eso me sorprendió para bien, me encantó esa capacidad que tiene de hacer que todas nos sintamos bien”.

Con este tema también buscan que sus seguidores disfruten al máximo, bailen, canten y se olviden de esta difícil situación que la pandemia ha dejado a su paso. Sobre todo le cantan al poder femenino, a esas mujeres fuertes e independientes que se enamoran y deciden estar con sus parejas e incluso son ellas las que toman la decisión de vivir con ellos.

Gloria Trevi, contó en conferencia de prensa, que también espera que este sencillo llene de energía a todos, al grado de que se convierta en un clásico en las bodas y que las parejas la canten para celebrar su amor, porque es una letra romántica y bailable.

Durante la charla con los medios, ambas intérpretes mostraron la admiración que se tienen entre sí, María elogió la creatividad de Trevi y ésta a su vez, se mostró sorprendida por la habilidad en el tubo de su colega. “María, dijo Gloria, es una cantante completa, baila canta, y además es compositora de las buenas, la veía muchas veces y sólo esperaba que saliera un buen tema, por metiche me tocó escuchar la canción y me encantó”, explicó la cantante de “Ábranse perras”

Gloria Trevi da detalles de bioserie

La productora Carla Estrada se encuentra trabajando en la bioserie de Gloria Trevi y aunque hay muchos rumores sobre quién interpretará a la polémica cantante, ella aseguró que aún no tienen a nadie definido, descartando por completo que Aracely Arámbula lo haga.

“Dijeron que Aracely Arámbula, pero ya me vieron con ojos de mucho cariño. Les agradezco mucho pero ya quisiera yo parecerme a ella, ojo azul y preciosa, ella definitivamente no va a ser”, dijo la cantante de “Pelo suelto”.

Según explicó, la protagonista de cada etapa de su vida será escogida a través de un casting que realizará la productora próximamente, lo que espera le dé la misma oportunidad a otras adolescentes y mujeres, tal como ella la tuvo cuando asistió a hacer una prueba para ser la doble de uno de los personajes de la telenovela “Chispita”.

“Carla quiere empezar de esa misma manera y me parece lindo porque puede ser alguien famoso o alguien que no conocemos pero que contará con todo el look y energía”, detalló Trevi y luego bromeó: “Me gustaría que fuera María León para que salga en los splits fantástica”.

El proyecto contará la vida de la intérprete de “Cinco minutos” desde su infancia hasta la etapa actual, pero no será de manera lineal, estará dando saltos en el tiempo, porque según contó es como la gente cuenta las anécdotas de su vida.

