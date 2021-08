María Félix le robó el protagónico de "Doña Bárbara" a esta bella actriz del Cine de oro

Uno de los personajes más conocidos de la actriz María Félix "Doña Bárbara", pero lo que muchos no saben es la forma en que consiguió ese protagónico que le diera su apodo por tantos años, pues se afirma que le robó el papel a una bella actriz del Cine de Oro.

Refugio Corona Pérez Frías, conocida en el cine de México como Isabela Corona, nació en Autlán de Navarro, Jalisco, pero siendo muy joven se trasladó a la Ciudad de México donde comenzó su carrera como actriz a finales de la década de 1930, trabajando en el cine, teatro y televisión.

Fue considerada una de las actrices más intensas de México, quien participó en casi 50 películas y otras decenas de obras de teatro, entre las más recordadas "Macbeth" y "Largo viaje de un día hacia la noche". Fue villana favorita de las telenovelas y radionovelas.

Su carrera inició en 1939 con "La noche de los mayas", en su vida personal se le relacionó sentimentalmente al director Julio Bracho. En su vida profesional tuvo gran éxito, y en 1978 obtuvo la Diosa de Plata por Los indolentes, de José Estrada. Incursionó en las telenovelas con títulos como "El carruaje", "Viviana" y "Yo compro esa mujer".

Una de sus grandes polémicas la vivió a principios de los años 40, cuando ganó el protagónico en 1943 de la película "Doña Bárbara", pero pocos días antes de que se iniciaran las grabaciones, fue sustituida por la actriz María Félix.

"Doña Bárbara" fue una de las películas más icónicas de Félix, la que además la llevó a conocer al que fuera su segundo esposo, el compositor y cantante Agustín Lara. Pero a pesar de que muchos afirman que el papel protagónico fue perfecto para "La Doña", la realidad es que ella no fue la primer opción.

La misma diva del Cine de Oro contó cómo llegó a la cinta que fue estrenada en 1943, dirigida por Fernando de Fuentes y en la que hizo pareja con el actor Julián Soler. La película está basada en la novela "Doña Bárbara" escrita por el venezolano Rómulo Gallegos, quien también participó al co-escribir el guión.

Félix dio a conocer en una entrevista para Proceso en 1998, que fue justo el día en que Gallegos conocería al reparto cuando ella se quedó con el papel. Afirma que fue invitada a una reunión pero de hecho no estaba contenta por ir, y de hecho asistió vestida de forma muy casual.

"Estaba muy sencilla con una camisa, una falda, y así fui. Se me hizo un poquito tarde. La compañía donde yo trabajaba, Grovas, me había invitado a esta comida que ellos iban a dar en el restaurant Chapultepec para Rómulo Gallegos con el elenco de Doña Bárbara. Yo no tenía muchos deseos de ir porque esas cosas a mí no me gustan", comentó.