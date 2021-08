Natalia Téllez se sincera sobre la infidelidad que vivió, ¿con Christopher Uckermann?

Natalia Téllez se sinceró sobre uno de los momentos más complicados en su vida personal, pues habló de cuando uno de sus exnovios le fue infiel, y aunque esa es historia de su pasado, recordó lo difícil que fue en su momento, ya que ahora se encuentra feliz con Antonio Zabala, con quien desde hace un año mantiene una bonita relación.

La conductora de Netas Divinas revivió aquel doloroso instante en el que sufrió por el engaño de su entonces pareja, y recordó que intentó salvar esa relación pese a haberse enterado de la infidelidad, pero las cosas no salieron bien.

No cree en la monogamia

Tras su dolorosa experiencia, Téllez aseguró que no cree en las relaciones monógamas, pues está convencida de que es muy difícil que a la pareja no le guste otra persona o que se sienta atracción por alguien más, ya sea física o sexualmente, por lo que dijo que ella propone a sus parejas que no se mientan.

Recordó que cuando “le pusieron el cuerno” lo que más le molestó fue que al enfrentar a su entonces novio él le mintiera sobre el engaño, pues ella adoptó una postura dispuesta al diálogo; dijo que no está educada de una manera conservadora y que entiende que en las relaciones largas pueden gustarte otras personas.

Natalia, indicó que lo más doloroso fue la mentira, todo el engaño y aseguró que hubiera preferido que su pareja lo hablara de manera abierta y directa con ella en lugar de ocultar la infidelidad.

Reconoció que saber de primera mano la infidelidad habría sido igual doloroso y que hubiera necesitado tiempo para procesarlo, pero que de ese modo hubiera intentado arreglarlo.

¿Se refería a Christopher Uckermann?

Aunque Natalia Téllez nunca ha revelado el nombre del exnovio que la engañó, se cree que se trata del cantante Christopher Uckermann, con quien tuvo una relación de tiempo y de la que ha hablado en otras ocasiones, por lo que es de suponerse que se trata de él.

Basta recordar que fue de dominio público el momento cuando el exintegrante de RBD le puso el cuerno, por lo que fue un momento muy doloroso en la vida de la conductora y contó cómo se dio cuenta del engaño.