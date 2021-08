¿Qué fue de Chris Burke, actor que interpretó a Corky en La Vida sigue su curso?

Christopher Joseph Burke es uno de los actores más reconocidos de la historia de la televisión, debido a que fue el primer gran ícono de la inclusión de personas con síndrome de Down. Su participación en "La Vida sigue su curso" como Corky Thatcher fue su papel más representativo.

La serie llamada "Life Goes On" en inglés, hablaba de temas que no eran recurrentes en la época. Durante sus primeros episodios se habló de la dificultad que tienen estas personas para relacionarse con los demás, en mayor medida por la discriminación que es casi una regla en la sociedad.

La elección de Christopher para el papel fue determinante, debido a que permitía mostrar de manera más realista lo que experimentaba el actor en su día a día. A lo largo de la historia, se ha catalogado a esta producción como una de las pocas que permitió un avance en la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y además permitieron que las personas con esta condición se pudieran ver representadas en un papel digno.

¿Qué hizo después de la serie?

Tras la terminación de esta producción, el actor siguió participando en distintos proyectos a los que fue invitado. El primero de ellos fue la película "Jonathan: The Boy Nobody Wanted", la cual era una cinta biográfica sobre la vida de un joven que suele visitar las casa de una mujer en la que escapa de los cuidados negligentes de sus padres.

Tras esto, participó en las series "Norte y Sur, Libro III: Cielo e Infierno", "Commish", "La tierra prometida", "Tocado por un ángel" y tuvo apariciones en "La División" y "Urgencias". En el 2002 decidió darle fin a su carrera dentro de la televisión.

Sin embargo, en sus años de actividad fue nominado a un Globo de Oro, al Golden Apple, fue homenajeado además en el Hospital Nacional de Rehabilitación de Washington D.C. y fue considerado dentro de varias listas de talento.

El exactor tiene una vida exitosa.

¿Qué fue de él?

Toda su vida ha sido un activista en favor de las personas con discapacidad e incluso es embajador de buena voluntad de la Sociedad Nacional del Síndrome de Down y ha protagonizado varios comerciales que hablan de la necesidad de hacer consciencia de esta condición.

Se ha dedicado en los últimos años a viajar por el mundo sobre este tema, pero tiene una oficina en Nueva York donde atiende la lucha a favor de la inclusión.

También fue editor de las publicaciones "News 'n Views" y "UpBeat", las cuales fueron hechas entre 1994 y 2005 por personas con síndrome de Down y para personas que lo viven. Actualmente tiene 55 años de edad y hace unos años escribió su autobiografía.

Su familia está orgullosa de sus logros y se han mostrado felices de no internarlo en una institución como se los habían recomendado al nacer. Los obstáculos no han sido relevantes para él, debido a que en la época en la que le tocó nacer no había siquiera permiso para que pudiera ser matriculado en una escuela. Por si fuera poco, también es músico folk.