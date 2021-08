Hijo de "El Loco" Valdés despotrica contra su tía, Felicia Garza y le manda un FUERTE mensaje

Marcos Valdés, hijo de Manuel "El Loco" Valdés, despotricó contra su tía Felicia Garza, quien aseguró que su hermano sufrió de un descuido por parte de su esposo y sus hijos entre ellos, el mismo actor.

Y es que, Marco estaba molesto al enterarse que su tía Felicia dijo que su hermana habría sufrido malos tratos de él a lo que Valdés replicó;

Asimismo, el hijo de Manuel “El Loco” Valdés destacó que Felicia nunca estuvo al pendiente de su madre quien señaló que toda la enfemedad de su mamá jamás se presentó y nadie la iba a hacer una grosería o se iban a portar mal con él, pero se podo haber presentado a una misa, o en el velorio de su mamá,

"Cuando menos un día en el hospital a despedirse de su hermana… Yo no me imagino que tú dejes a tu hermano muriéndose en el hospital", agregó.

Asimismo, Marcos envió un fuerte mensaje a su tía;

“Creo que deberías aprender a respetar el dolor humano, sino ayudaste no critiques, si tu no ayudaste, ¿qué derecho te da a criticar?, si no hizo nada, no dio un peso cuando mi mamá estábamos urgentes de dinero, cuando critiques hazlo frente al espejo, no se te vaya a olvidar, es bien importante, porque para criticar y destruir a mi familia, no se vale […] cuando criticamos estamos limpios de las manos, no criticamos cuando traemos un pasado turbio”.