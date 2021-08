Netflix: 3 Dramas coreanos con los finales más inesperados que te intrigarán

Los dramas coreanos guardan finales sorprendentes, inesperados, llenos de incógnitas e incluso llegan a ser decepcionantes para las fans. A lo largo de los episodios se van desmenuzando los misterios que rodean a los personajes o superando los obstáculos que les impide ser felices, estos son los desenlaces más inesperados de los doramas.

Si algo tienen las series es que los fans no descansan hasta obtener las respuestas que necesitan para comprender la historia. La noche del estreno, muchos se desvelan hasta terminar con todos los capítulos y con los K-Dramas no es diferente.



Con una duración de entre 10 a 20 capítulos como máximo, los dramas coreanos se caracterizan por los giros de trama que prueban las teorías de los fans o que demuestran que no todo es lo que pensabas. Sin embargo, también terminan de forma inesperada y que dejan muchas preguntas en el aire.

Doramas en Netflix con finales que no tienen explicación

That Winter The Wind Blows.

Drama coreano de romance que sigue la vida de Oh Soo, uno de los mejores apostadores de su barrio. Tras ser víctima del engaño de su novia, es acusado de un fraude que no cometió y termina en prisión. Años después es liberado y ahora se dedica a estafar mujeres ricas, su próxima víctima es Oh Young, una joven heredera que padece ceguera.



Se hará pasar por su hermano mayor para engañarla. El final deja muchas incógnitas, ya que las fans no entienden si ambos logran ser felices en la vida real o su encuentro termina en un plano del más allá.

Vagabond

Es considerado uno de los mejores doramas del 2020. La historia sigue a Cha Dal Gun, un hombre que sufre la pérdida de su sobrino tras un accidente aéreo. Con el fin de encontrar las respuestas que necesita, viaja al extranjero para descubrir a los culpables del incidente.



Para ello, contará con la ayuda de Go Hae Ri, una joven con la que descubrirá que el gobierno y todo aquello en lo que creían no es lo que pensaban. El final dejó una gran incógnita sobre el mayor misterio de la historia, por lo que la posibilidad de una segunda temporada sigue en el aire.

Love Alarm

Drama coreano protagonizado por Kim So Hyun y basado en un webtoon. La historia sigue la vida de Kim Jojo, una estudiante huérfana que vive con su tía y su prima, quienes le hacen la vida imposible. Con trabajos de medio tiempo, quiere juntar dinero para la universidad.



Sin embargo, su vida cambia con la llegada de Sun OH, un estudiante popular que se enamora de ella. Decidido a demostrar que ella corresponde sus sentimientos, la convence de descargar la App "Love Alarm". Las dos temporadas de la serie abordaron el triángulo amoroso de los personajes, siendo el final algo muy inesperado para los fans debido a la decisión de la protagonista.