Netflix: Los mejores dramas coreanos del 2020 que vale la pena revivir

Los dramas más populares del 2020 estuvieron liderados por historias como True Beauty, The King Eternal: Monarch, entre otros. Netflix es la plataforma ideal para disfrutar del fenómeno de las series asiáticas, incluso ha creado programas originales como "Kingdom". Checa las recomendaciones de la semana.

Mes con mes, Corea del Sur estrena doramas de diversos géneros que se posicionan en el top de las fans. Actores como Song Kang incluso lanzaron proyecto tras proyecto como "Sweet Home", Love Alarm" y "Navillera".



A pesar de la pandemia, las producciones no se detuvieron con el fin de entretener al público y distraerlos de la cuarentena. La plataforma tuvo algunos lanzamientos en exclusiva y produjo nuevas temporadas.



El 2020 fue testigo de lanzamientos como "Flower of Evil", el regreso de Lee Min Ho a la actuación tras su servicio militar, entre otros. Nunca es tarde para revivir algunas de las series que fueron tendencia el año pasado y Netflix las tiene para ti. Historias que van desde un asesino en serie, dos abogados que van en contra de la ley y un mujer que lleva años sin conocer el amor.

Doramas en Netflix más populares del 2020

Hyena

Drama de abogados que narra la vida de Jung Geum Ja, una mujer con piel de hiena que hace todo por ganar sus casos, incluso si eso consiste en no respetar las leyes o perder la moral. Yoon Hee Jae es un abogado que manipula a sus clientes al tener en su poder sus destinos.



Ambos se enfrentarán en una batalla con tal de alcanzar sus propias ambiciones, además, son parte de una firma exclusiva que solo atiende al 1% de la población rica de Corea del Sur.

Cuando la camelia florece

Drama de romance que se centra en la vida de Dong Baek, una madre soltera que se muda a la comunidad de Onsang. Ella y su pequeño hijo sobreviven cuando abre el bar llamado "Camellia". Además, tiene que hacerle frente a las críticas y prejuicios del vecindario.



Todo cambia cuando conoce a un policía que le muestra el lado positivo de la vida, también se involucran en un caso donde un asesino en serie está detrás de ella desde hace 6 años.

Was it love

Drama coreano en Netflix que sigue a No Ae Jung, una madre soltera que se desempeña como productora de cine. Durante los últimos 14 años se ha mantenido soltera, pero su suerte cambia en el momento en que 4 apuestos hombres aparecen en su vida. Oh Dae Oh es un escritor de novelas, Ryu Kin un actor popular, Goo Pa Do un exgángster y Oh Yeon Woo un profesor. Ella tendrá que elegir a uno de ellos.