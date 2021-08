Bella actriz de la Época de Oro reveló que fue acosada por un cineasta y su carrera quedó afectada

Los casos de acoso a las mujeres no son nuevos, y muchas actrices de la Época de Oro del cine fueron víctimas, aunque no todas lo han contado. Quien decidió hablar del tema fue esta bella actriz, quien reveló que un cineasta quiso obligarla a hacer algo que ella no quería, pero vió afectada su carrera por el suceso.

Elda Peralta fue actriz, periodista, profesora y escritora, quien nació el 28 de julio de 1932 en Hermosillo, Sonora. Su paso por el cine sólo duró una década, pues se alejó de la pantalla grande para dedicar su vida a escribir, haciéndolo durante varios años bajo el seudónimo de Óscar Ayala (nombre de su padre y apellido de su madre).

Realizó estudios de Literatura inglesa, griega, francesa y española en University of London y de Literatura francesa e Historia del Arte en Université de París, pero uno de sus grandes sueños era ser actriz, por lo que también tomó clases de arte dramático, danza y canto, en México y en Nueva York.

Elda Peralta nació el 28 de julio de 1932 en Hermosillo, Sonora. Foto: Especial

Entre 1949 y 1965 participó como en el cine mexicano en más de 30 películas, entre ellas: "Hipócrita", "La negra Angustias", "Necesito dinero", "Cárcel de mujeres", "Acuérdate de vivir" y "Chucho el roto", entre muchas otras.

En una entrevista para El Universal realizada en el 2006, Peralta afirmó que al verse enlas cintas de antaño comprueba que nunca le dieron la oportunidad óptima, pues considera que merecía mejores roles. Comenzó a trabajar en cine en 1949, aunque su papá no estaba de acuerdo, antes de eso era tenista profesional.

Así contó Elda Peralta el acoso que vivió

En la misma entrevista para el diario nacional, Elda contó que conoció al escritor y periodista Luis Spota cuando ella era tenista, quien le habló de sus aspiraciones de hacer cine y le dio la pauta para entrar al medio. Fue el también escritor quien le consiguió una participación en lo que debía ser su primera película.

Sin embargo, la bella actriz vivió algo que afectaría el resto de su carrera. “Aquel cineasta, del que no diré su nombre, sobre todo porque ya murió, quiso pasarme por las horcas caudinas (verse forzado a someterse y hacer por la fuerza lo que uno no quería hacer). Me negué, porque tenía la rebeldía suficiente para no dejarme arrastrar", reveló.

La actriz participó en más de 30 películas. Foto: Especial

Peralta contó que a pesar de la situación tendría una pequeña participación en la película, sin embargo, finalmente le comunicaron que estaba fuera, aunque podía cobrar dos días de trabajo. "Nunca fui. Lo ocurrido me causó un trauma durante mis 10 años de carrera, cada vez que decían ¡cámara! titubeaba y se me torcía un poco la boca", afirma.

Fue en "La negra Angustias", película de Matilde Landeta, donde destacó con un papel importante para su carrera, luego decidió tomar clases de actuación con Celestino Gorostiza. "El mismo Gorostiza me dio en teatro el protagónico de Juana de Arco", explicó.

Elda también fue profesora de Historia del Teatro en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. De 1973 a 1985 dirigió los programas televisivos de Luis Spota, y como escritora se conocen sus obras: La época de oro sin nostalgia, Luis Spota en el cine mexicano (Grijalbo, 1989); Las sustancias de la tierra. Biografía íntima de Luis Spota (Grijalbo, 1990); Nocturno mar sin espuma (Morgana Editoras. Novela, 1998) y Remedios para olvidar (Morgana Editoras. Cuentos, 2000).