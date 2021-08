'La Chilindrina' pide al hijo de 'Chespirito' aparecer en la bioserie de Roberto Gómez Bolaños

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como ‘La Chilindrina’, ha solicitado al hijo de Roberto Gómez Bolaños participar en la serie biográfica del comediante.

Aprovechando la presencia de los diversos medios de comunicación, ‘La Chilindrina’, tras recibir un reconocimiento por sus 65 años de trayectoria, para manifestar que está dispuesta a hablar con Roberto Gómez Fernández y que su personaje aparezca en la bioserie de ‘Chespirito’.

“No solamente daría mi autorización, le pido a Roberto Gómez Fernández que se comunique conmigo, ¿cómo?, ¿cómo un programa o algo tan importante puede no aparecer tanto ‘La Chilindrina’ como María Antonieta? Si eso era lo que yo les pedía, que trabajáramos juntos, y en un momento dado no ellos quisieron y fue su decisión. Dios, permita que me llamé para decirle ‘Sí, con mucho cariño, a la hora que tú quieras, y como tú quieras, por supuesto que sí”.

Como se recordará, Roberto Gómez Bolaños y María Antonieta de las Nieves sostuvieron grandes diferencias por el registro de los derechos de “La Chilindrina”, de ahí que se optara por no agregar a ese personaje en los proyectos que se realizaron tras esta disputa.

Por otra parte, la actriz de 70 años de edad aseguró que por ahora se encuentra soltera, aunque no descarta volver a tener una pareja tras enviudar en septiembre del 2019.

“Me siento sola, si Dios quiere llegar a encontrar un gran hombre que quiera compartir mis últimos años de Chilindrina, entonces, pudiera ser que yo les diera una sorpresa, pero por lo pronto no, estoy solita, y estoy feliz de estar solita, porque más vale sola, que mal acompañada”, explicó.

