Madonna: Desde el dance, funk y más; así fue la evolución músical de la Reina del Pop

Madonna Louise Ciccone conocida simplemente como Madonna fue la primera mujer en ser un ídolo de masas, condición que la llevó a ganarse el mote de La Reina del Pop.

La danza contemporánea la llevó a salir de Michigan para ir a Nueva York en 1978, pero le llegó la ‘chance’ como baterista del grupo de 'one hit wonder' Breakfast Club y hacerla de 'frontwoman' de otra banda llamada Emmy que por momentos intentaba tener el estilo de bandas como Siouxie and the Banshees en plena efervescencia del new wave y los sintetizadores.

Tras casi cuatro años cerca de la música, Madonna fue fichada por Sire Records, filial de Warner Bros., y en 1983 publicó su primer disco como solista llamado simplemente Madonna.

Pronto, Madonna figuró como la arquetípica rubia con derroche de sensualidad pero con desbordante talento tras dejar atrás su estilo pelirrojo de cabello corto pero conservando su voz juvenil. En su disco debut, los sonidos estaban basados en el funk y el dance que con ayuda del sintetizador formaron temas como Everybody, Aint’t No Big Deal y Burning Up de cadencia pop y dance de la década de 1980.

Las letras pegadizas, principalmente sobre el amor, relaciones sentimentales y temas de inspiración, lograron que paulatinamente Madonna fuera una de las imprescindibles en todas las radios del mundo.

El hit que hizo famosa a Madonna: Like A Virgin

Aún en la década de 1980, Madonna acertó su segundo golpe en el gusto pop con el lanzamiento de su segundo álbum Like A Virgin, cuyo tema homónimo y video, donde se ve por primera vez a la futura reina del pop con sus rizos dorados, era tocado una y otra vez; sin embargo aún restaría otro de sus hits: Material Girl, un tema pegajoso difícil de olvidar que es un referente de “la música ochentera”.

Llegó su tercer álbum True Blue y con él siguieron los triunfos, con una voz menos aguda que en sus discos predecesores, y sin tanto sintetizador con el uso de más instrumentos destacando la batería y la guitarra clásica, Madonna consolidó su carrera ahora con Papa Don´t Preach.

En ese mismo álbum, Madonna se atrevió a competir con la entonces reconocida cubana Gloria Estefan al cantar La Isla Bonita combinando la letra en inglés y en español ahora con toques musicales caribeños como los bongos y nuevamente la guitarra clásica.

En el último año de 1980, la reina del pop lanzó Like A Prayer con un nuevo estilo musical que buscaba ahora tener el gusto de un público más adulto con un cambio total en la agudeza de su voz tomando el estilo que llevaría en otros hits.

Con la entrada de la nueva década, en 1990 Madonna se reinventó con el sencillo Vogue, tema que de inmediato ocupó la cima de las listas del chart en más de 30 países cuyo video fue dirigido por el reconocido cineasta David Fincher.

A finales de la década de 1990, Madonna nuevamente se reinventó y presentó Frozen, una power ballad con mezcla electrónica que trata sobre un hombre sin emociones. La sociedad de compositores de América la reconoció como una de las canciones más escuchadas de 1998.

Con Music, la rubia volvió a ganar terreno para la nueva década del 2000 con el uso de un sample (repetición de un sonido ya creado) que la mantuvo vigente en el chart. Mismo efecto que consiguió con Hung Up, otro infaltable en la playlist dedicado a la Reina del Pop, o 4 Minutes con ahora la colaboración con el ex NSYNC, Justin Timberlake y el rapero Timbaland.

Madonna ha sabido cómo adaptarse a los cambios de la industria y ser llamada la Reina del Pop al tener el récord Guinness como la solista más exitosa con mayores ventas musicales de todos los tiempos al vender cerca de 300 millones de producciones sonoras.

Felices 63 años, Madonna.

