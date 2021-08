Ryan Reynolds protagoniza una de las películas más siniestras que hay en Amazon Prime y que debes ver

Este fin de semana se estrenó en cines la película Free Guy, que es protagonizada por Ryan Reynolds, pero si no tienes oportunidad de acudir a una sala ya sea por cuestiones de seguridad o porque no te han depositado la quincena, también tienes la oportunidad de ver uno de los mejores filmes del actor y que está disponible en Amazon Prime.

En 2015 se estrenó Las Voces (The Voices), un filme que lamentablemente pasó desapercibido por el público, debido a que no recibió la publicidad suficiente y que no se estrenó en todos los cines de México. A pesar de ello, los críticos consideraron que la película cuenta con una historia bien construida y con una de las mejores actuaciones que se le haya visto a Reynolds en toda su carrera.

¿De qué trata?

La historia se centra en Jerry (Ryan Reynolds), un alegre empleado que trabaja en una fábrica de bañaderas, y vive en un departamento sobre un boliche, con su única compañía: su perro, Bosco, y su gato, Sr. Whiskers, con quienes a veces "habla".

Jerry está enamorado de su compañera de trabajo Fiona (Gemma Arterton) y la invita a una cita, con cierta resignación acepta ir, pero al final lo deja plantado para ir a una fiesta de karaoke con sus amigas. Después de haberse divertido, el auto de Fiona no arranca y Jerry, que casualmente pasaba por allí con su coche, la lleva.

Fiona le ofrece volver a salir como compensación por haberlo plantado y a modo de disculpa, pero en el camino, Jerry accidentalmente atropella a un venado que queda incrustado en el parabrisas, lo que provoca que choquen. Cuando recobra la conciencia, Jerry escucha hablar al animal, quien le pide que acabe con su miseria y lo mate, algo que termina haciendo con un cuchillo.

Asustada, Fiona escapa corriendo, mientras que Jerry la alcanza, aunque sucede un terrible accidente. Apresurado, el joven regresa a su casa, en donde empieza a escuchar a su perro y su gato hablar, mientras que Bosco se muestra más sensato, Sr. Whiskers resulta ser más violento y cruel.

Las Voces se estreno en el Festival de Cine de Sundance el 19 de enero de 2014, en donde fue aplaudida por la temática que aborda y por el trabajo de Ryan Reynolds. En 2015 se exhibió en el Festival International du Film Fantastique de Gérardmer, en donde se le otorgaron dos honores más a la película: el Premio del Público y el Premio del Jurado.

En su mayoría, los críticos le dieron calificaciones positivas, por ejemplo, en el sitio especializado en cine Rotten Tomatoes el filme tiene un índice de aprobación de más del 74 por ciento de "frescura", lo que convierte a Las Voces en uno de los mejores trabajos de Reynolds.

Debido a su limitada exhibición en cines, la película llegó en algunos países directamente al formato casero como DVD y Bluray. Actualmente está dentro del catálogo de Amazon Prime, por lo que si cuentas con este servicio necesitas ver Las Voces, un excelente filme lleno de humor negro y una historia que te sorprenderá y divertirá de principio a fin.