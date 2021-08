Altair Jarabo se la pasó increíble en su despedida de soltera; así derrochó BELLEZA en París

Altair Jarabo es una de las actrices mexicanas más guapas y talentosas, pero ahora se volvió tendencia no por su trabajo, sino porque está pronta a casarse y no escatimó en lujos en París para su despedida de soltera con sus amigas. Y aunque no hizo un “escándalo”, porque a ella le gusta llevar su vida personal fuera de las redes, sí compartió ciertos detalles de cómo se la pasó en la ciudad de las luces.

Altair Jarabo, quien se casará con el empresario Frédéric García, anunció su matrimonio y que tenía una feliz relación hace unos meses, aunque causó controversia porque él es mucho mayor que ella; mencionó que tienen varios intereses en común y que las críticas le tienen sin cuidado.

Será este lunes cuando la actriz una su vida con el empresario francés pero antes, se dio el tiempo de convivir con las mujeres de su vida y disfrutar de sus restaurantes favoritos, noches de baile y más. En todo momento Altair Jarabo se mostró radiante y contenta. En todo momento el lujo estuvo presente, pero todo con elegancia y discreción.

¿Dónde se casará Altair Jarabo?

Será en París, Francia, aunque contará con varios detalles mexicanos y la actriz. Altair Jarabo sostiene que muy rápido supo que Frédéric era el hombre con quien quería compartir la vida. El empresario francés no se queda atrás y recalca que ella ha traído a su vida felicidad, sonrisas, amor y cariño además de un equilibrio total y mucha energía. Las dos décadas que hay entre los dos.

Se le ve muy feliz y enamorada. Foto: Especial.

La actriz de telenovelas como “En nombre del amor” y “Vencer el desamor” aseguró que piensa disfrutar de su boda, la luna de miel y los días a lado de su amado, pero que pese a que tal vez no tendrá necesidad de trabajar, no piensa dejar atrás su carrera artística, pues es algo que la llena bastante.

msb