Altair Jarabo abre su corazón y revela cómo es que Frédéric García la conquistó

Altair Jarabo reveló por qué escogió a Frédéric García y dejó a todos sus fans sorprendidos. Y es que la actriz mexicana ha sido criticada por querer casarse con él, que es casi 20 años mayor que ella. Altair sostuvo que su pareja es perfecta para ella y que no le cambiaría ni un pelo, además de que confía plenamente en él.

También destacó su inteligencia, “su manera de ver las cosas” y la experiencia que tiene en la vida, con lo cual es más fácil solucionar los problemas del día a día. “Siempre me he sentido atraída por hombres más grandes que yo, eso no es ninguna novedad”, confesó la nacida en la Ciudad de México.

Hasta hace poco, su romance era secreto. Foto: Especial.

Jarabo, de 34 años, comentó que no hay día aburrido con Fréderic, pues todas las conversaciones que tienen son divertidas, complejas y tienen muchos gustos en común, así que “pasar tiempo con él es facilísimo y es una delicia”, agregó. Aún no hay fecha específica para que se concrete el matrimonio, pero a ambos les gustaría que fuera en México, aunque también planean hacer una fiesta en Francia, de donde es Frédéric.

¿La boda de Altair Jarabo y Fréderic García será este año?

Aunque a Altair le gustaría ya unirse en matrimonio, tal vez no suceda este año, sino hasta que termine la pandemia, porque “todo es incierto”, por la pandemia de Covid-19. “No tenemos certeza y eso sí me da un poquito de ansiedad, pero decidí no ser una loca”, aseguró.

Respecto a si será una boda de película, Altair mencionó que no tiene la intención de hacer algo grande, sino algo más bien íntimo. También la actriz no descartó la posibilidad de irse a vivir una temporada a Francia. Se dijo lista para poner prioridades en su vida y está consciente de que su carrera como actriz podría pasar a un segundo plano en su vida.

¿Cuándo se comprometieron?

El pasado 29 de abril, a través de Instagram Altair compartió con el público su compromiso y de paso develó quién era el dueño de su corazón. Muchos se sorprendieron porque Frédéric tiene 53 años.

