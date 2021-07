Altair Jarabo revela detalles de su lujosa boda en París

Altair Jarabo sorprendió al mundo de la farándula al anunciar en abril pasado su matrimonio con el empresario francés Frédéric García; sin embargo, este dato no fue el que más atrajo los reflectores de la prensa sino la diferencia de edades que existe entre ambos, la cual es de 20 años. Algo que al parecer a quien menos ha preocupado es la misma actriz, quien se encuentra más feliz que nunca afinando los detalles para su boda.

En este contexto, Altair Jarabo reveló a una revista de espectáculos algunos detalles de la boda que celebrará con su esposo a todo lujo en París, una ceremonia íntima ala cual asistirán familiares y amistades muy próximas a la pareja, la cual comenzó su relación hace ya algunos años, muy lejos del escrutinio constante de la prensa y los medios. Hasta ahora ambos han llevado una relación idílica en donde han disfrutado de viajes alrededor del mundo y lo han compartidos con sus amigos y seguidores mediante las redes sociales.

Solo faltan unas semanas para que la boda sea una realidad y Altair Jarabo dio a conocer detalles sobre los preparativos que ya ha realizado para su boda en la denominada "Ciudad del Amor", en donde ha vivido los últimos meses precisamente para organizar todo lo relacionado con la ceremonia, considerada ya como una de las más esperadas de los famosos.

Su boda será algo muy íntimo, reveló

Durante una entrevista que concedió a la revista Quien, Altair Jarabo confesó que su boda se caracterizará por ser una ceremonia íntima: "Yo cerraba los ojos y nunca me imaginé una de esas cosas de 500 personas. La verdad no va conmigo, tampoco va con él y no creo tampoco invitar por compromiso. Va a ser algo íntimo", confesó la actriz mexicana.

Altair portará como vestido de novia un diseño romántico y memorable, el cual aseguró que es muy femenino "pero no muy cursi, la verdad no me gusta mucho el faralao ni los garigolis, así que no va a ser un vestido cursi, muy a mi pesar no va a ser mexicano", indicó. Al ser cuestionada sobre el destino al que irán durante su luna de miel, explicó que no han planeado nada más que descansar y disfrutar al lado de sus familias.

"Desde que conocí a Frédéric hemos hecho cuatro viajes largos y gratis, entonces, ya sólo este tema de la boda. Lo que queremos es descansar y por otro lado vamos a estar aquí, van a estar familia y amigos. Muy probablemente nos quedemos aquí (en Francia). Estoy muy atenta a todo lo de trabajo que pueda surgir", confesó la guapa actriz de 34 años.

Altair Jarabo ha hecho una destacada trayectoria como actriz en México y ha participado en exitosos melodramas, tales como Por amar sin ley, En nombre del amor y Al diablo con los guapos. Finalmente confesó que la ilusiona estar en su boda junto a las personas que más quiere; "El día de tu boda deben estar las personas que más te quieren, que más quieres tú, y eventualmente las que se reirían contigo si algo sale mal. Claro que quieres tratar con mucho gusto y generosidad, y tener lo mejor de lo mejor", concluyó Jarabo.