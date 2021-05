Altair Jarabo: Así respondió a quienes critican su relación con un hombre 20 años mayor

Altair Jarabo es una reconocida actriz mexicana, no solo por su impactante belleza, sino también por su talento como modelo y como actriz. Aunque había pasado algunos años alejada de las cámaras, sus fans no habían dejado de estar pendientes de ella. Fue en 2020 cuando la vimos por última vez en pantalla chica, interpretando a Olga Collado en “Vencer el desamor”. Años antes había participado en proyectos como “Médicos, línea de vida” y “Por amar sin ley”.

En plataformas digitales, la modelo ha demostrado que es una de las figuras más importantes a nivel nacional y es que tan solo en su cuenta de Instagram acumula más de tres millones de seguidores. Es a través de esta página que comparte los momentos más importantes de su vida cotidiana y de su trayectoria profesional.

¡Está comprometida!

El pasado 29 de abril, a través de este medio, Altair compartió con el público una de las noticias más sorprendentes del año. La actriz agradeció a la revista ¡Hola! por el espacio que les brindó a ella y a Frédéric García, el afortunado hombre con quien irá al altar, y anunció su compromiso.

Jarabo aseguró que la noticia la llenaba de felicidad, pues la idea de compartir su vida con ese hombre era emocionante. A pesar de los casi 20 años de diferencia entre ellos, la actriz dijo que admira a García por su inteligencia y su nobleza. Además, aseguró que está muy enamorada y que quiere compartir los sueños de su ahora prometido durante toda la vida.

Altair responde a las críticas

Sin embargo, no todo fueron comentarios positivos para la feliz pareja, precisamente por la diferencia de edad. Altair tiene 34 años, mientras que Frédéric tiene 53. Por ello, la polémica al respecto no se hizo esperar y algunas personas criticaron la relación. Por ello, la actriz no dudó en alzar la voz y hablar al respecto.

En una entrevista con el programa Hoy, Altair aseguró que ve la diferencia de edad como algo super positivo y que no le cambiaría nada a Frédéric García, quien se desempeña como presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y Director General de Airbus Group México.

Además, aseguró que su familia la respalda en esta decisión, pues consideran que el francés es una excelente pareja para ella y han convivido desde hace mucho tiempo con él. Altair confirmó que su familia conoce al francés desde que son novios y lo adoran por todas las cualidades que presenta. La actriz se refirió a su futuro esposo como un hombre inteligente, muy capaz e interesante.

