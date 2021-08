Mañanera: te presentamos las mejores versiones del vallenato que le gusta a AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha tenido una semana un poco distinta a lo que habitualmente se estila en su conferencia mañanera, un toque musical al final de las conferencias de apertura y cierre de semana han dado motivos para la polémica y el debate en redes.

Primero fue Juan Gabriel y Rocío Dúrcal durante la conferencia del pasado lunes desde Ciudad Juárez, Chihuahua, el mandatario aprovechó para mencionar que no se brindará más dinero del presupuesto a medios de comunicación de lo que ya se tiene presupuestado y aderezó su comentario con la canción ‘Déjame Vivir”, acto seguido cerró su conferencia y se dirigió a continuar con sus actividades de agenda.

Y en el cierre de esta misma semana, durante la parte final de su conferencia y cuando se le preguntaba sobre el regreso a clases presenciales, el presidente recordó un estribillo de una canción del género vallenato, distintivo de Colombia.

“Los caminos de la vida, no son como yo pensaba, no son como yo quería, no son lo que imaginaba”