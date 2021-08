Farina Chaparro teme por su vida tras ratificar su denuncia contra José Manuel Figueroa

A través de las redes sociales, Farina Chaparro se manifestó tras ratificar su denuncia contra José Manuel Figueroa por el delito de violencia física, quien ahora teme por su vida.

Fue en un video que la ex del hijo de "Rey del Jaripeo" dijo sentirse revictimizada tras difundirse varios videos donde se observan las diferencias que mantenía con el cantante.

“Amistades de mi agresor editan los videos que les fueron proporcionados donde no sale mi parte, es muy fácil que me llamen loca, enferma, tóxica y agresiva, sé que quieren ver sangre y videos para que mi dolor y desesperación tengan credibilidad. He recibido poquísima empatía y ahora entiendo por qué las víctimas callan, de tonta y bruta no me bajan”, expresó Chaparro.