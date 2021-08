Netflix: La miniserie de OVNIS que desclasificaría todos los SECRETOS y tienes que ver | TRAILER

Netflix se ha consolidado como una de las mejores plataformas de entretenimiento por streaming que alberga series y películas que no todas poseen apostando cada vez por contenidos que intriguen a sus usuarios, sobre todo si son temas que no precisamente son de este mundo, tal como lo hizo la docuserie 'Ovnis: Proyectos de alto secreto desclasificados', basada en documentos secretos que han sido revelados y varios testimonios.

El pasado 3 de agosto, llegó a la plataforma una miniserie documental que no creeriamos que llegara a estas alturas, con la insistencia de seguir ocultando hechos y secretos que ya son evidentes ante los ojos del mundo y que que es innegable que seres de otro planeta nos visitan.

Ovnis: Proyectos de alto secreto desclasificados. Foto: @ComentandoNetf1

Pese a la llegada de nuevas plataformas como HBO Max, Paramount Plus, Amazon Prime Video, y la famosa plataforma para niños de Disney Plus, no hay habido contenido que supere a las de su competencia de la "N" carmesí, ya que este tipo de series entre otras alimentan a los usuarios robando la atención de otros sitios que no tienen este tipo de temas en su catálogo.

Se han hecho avistamientos de Ovnis. Foto: Especial / @IGN

La mejor docuserie que alberga Netflix de OVNIS

El misterio de los Ovnis siempre ha estado presente en el últimos siglo en el que varios testigos han tenido por así llamarlo, la "fortuna" de ver un platillo volador en el cielo, muy cerca de la tierra, o los mismos pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América que en sus radares han captado objetos voladores no identificados.

El trabajo de Jan Stehlík en 'Ovnis: Proyectos de alto secreto desclasificados' con duración de 45 minutos aproximadamente en cada de los seis capítulos que tiene esta serie, presenta información y pruebas de las más recientes que exponen proyectos del gobierno estadounidense más secretos que manejaron contactos y encubrimiento de presencia extraterrestre en la Tierra, y sí, sonaría como a otra película de "Hombres de Negro", pero no lo es.

Cabe destacar que estas declaraciones y testimonios de encuentros extraterrestres han sido desestimados durante mucho tiempo en el que la existencia de estos objetos voladores de otro planeta no es una probabilidad, sino que es una hecho; una certeza de que existen.

A continuación te dejamos el trailer de esta docuserie, que seguramente querrás ver en la plataforma de Netflix, ¿Crees en los OVNIS?