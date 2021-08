Lyn May se embarazó a los 14 años de un señor de 40; él le daba palizas para perder al bebé

Lyn May constantemente acapara las cámaras con alguna polémica. Esta vez lo hizo por anunciar en sus redes que estaba embarazada a sus 68 años, lo que causó un revuelo importante, pero poco después desmintió la versión. "Hay que reírse de algo, hay que sacar algo. Que la gente se distraiga, que no esté viendo puras muertes, enfermos”, dijo la ex vedette.

Lyn May es una mujer muy carismática, que pese a siempre estar haciendo cosas como las anteriores, pasó por momentos muy traumáticos en su vida. Si alguien sabe qué es pasarlo mal y atravesar difíciles momentos, esa es ella. Te contaremos un poco de las cosas que ha tenido que superar la también modelo.

Así lucía de joven. Foto: Especial.

¿Qué es lo que ha sufrido Lyn May?

"Era una niñita cuando me fui a la CDMX, trabajaba en el mercado vendiendo y conocí a un marinero, un hombre muy mayor”, contó recientemente la actriz de ascendencia china. Aseguró que aceptó irse con él porque vio una salida de la pobreza. "El me dijo que me iba a enseñar México, la Villa, me pintó las cosas color de rosa, sí me llevó a La Villa, pero después, ya sabrás", comentó, en alusión a que vivió una serie de abusos.

Ella quedó embarazada a los 14 años; Lyn reconoció que era tan inocente que pensaba que su hija le “iba a salir por la boca" y añadió: "era mi muñequita, yo no había tenido muñecas ni nada de eso, mi regalo fue una muñequita, la adoré". Pero antes de que diera a luz, recibió tremendas palizas del padre de su bebé: "El tipo me golpeaba mucho para sacármela, porque ya tenía hijos más grandes. Él tenía como 40 años", reveló.

Cuando creció, triunfó como vedette. Foto: Especial.

La abuela de May intervino, la policía intervino y su “marido” terminó en la cárcel, pero al poco tiempo quedó libre y “la fuerza nos casaron. Así eran los padres de antes, yo hubiera preferido mil veces que no hicieran eso", contó. Cuando creció un poco

Cuando nació su segunda hija, decidió escapar de esa vida, ya que los maltratos sólo se intensificaron. “Me pegaba porque no sabía hacer nada, era una niña. Me golpeaba tres veces al día", confesó. Luego de eso tuvo una tercer hija, pero no se sabe quién es el papá, pues ella no lo ha querido decir.

Más tarde triunfó como vedette y el cine de ficheras, pero eso le trajo problemas con sus hijas, a quienes les hicieron bullying en la escuela por culpa de su carrera de su mamá: "Les llevaban las portadas de las revistas y lógicamente salía desnuda", algo que hizo que tuviera que meterlas internas en un colegio. A lo largo de su vida sufrió más cosas, como cuando una intervención estética resultó mal, pero en la actualidad es una figura icónica de la televisión mexicana.

msb