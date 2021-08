Bella y exitosa actriz de la época de oro dejó todo por miedo a las escenas eróticas

María Elena Marqués fue una destacada actriz de la época de oro del cine mexicano que acumuló más de 50 películas a pesar de tener una corta participación en el cine nacional, pues aunque tenía mucho éxito decidió retirarse del mundo de la farándula.

María Elena Marqués Rangel nació el 14 de diciembre de 1926, en la Ciudad de México. La actriz vivía en el mismo vecindario que el director de cine Fernando de Fuentes, quien convenció a sus padres que la dejaran participar en varias pruebas para debutar en la pantalla grande.

Su primera película fue "Dos corazones y un tango" de 1942 donde actuó junto al tanguero argentino Andrés Falgás. En 1943, trabajó en la película que lanzó a la fama a María Félix: "Doña Bárbara". Otros proyectos importantes son: "Así se quiere en Jalisco" con Jorge Negrete, "Romeo y Julieta" protagonizada por Mario Moreno "Cantinflas" y "La Perla" con Pedro Armendáriz.

María Elena Marqués filmó 50 películas Foto: INAH

Sorpresivamente, después de filmar "La llorona" en 1959, dejó su carrera actoral y no la volvió a aparecer en la escena del espectáculo hasta 2010, cuando estuvo presente en la develación de la placa de "Los Monólogos de la Vagina".

En una entrevista para El Universal, la diva del cine confesó que se alejó de los escenarios debido a que tenía miedo al sexo y a la violencia que empezaban a predominar en las historias de la pantalla grande.

"Por miedo al sexo y a la violencia en las películas. Yo me retiré muy guapa y Arielada, por eso mismo no me gustaría regresar. Uno nace con la belleza que Dios le da y muere con la que uno merece", dijo al medio en ese entonces.