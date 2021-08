Hospitalizan a Marco Antonio Muñiz, “El lujo de México”; este es su estado de salud

Marco Antonio Muñiz, quien se ganara el corazón del público conquistándolo con sus románticas letras través de la música, fue hospitalizado la tarde de este martes y su hijo habló sobre el motivo y cuál es el estado de salud del cantante.

El llamado “Lujo de México" fue hospitalizado la tarde de este martes debido a que será sometido a una cirugía por una hernia que le ha causado molestias desde hace más de un año, así lo informó su hijo en entrevista para “Todo para la mujer” de Maxine Woodside.

El hijo de Marco Antonio Muñiz detalló que debido a la pandemia de Covid-19 tuvieron que suspender la cirugía del cantante, pues decidieron esperar a que fuera el momento oportuno ante la emergencia sanitaria y el aumento de contagios en el país.

Salud de Marco Antonio Muñiz

“Él está bien y muy tranquilo”, dijo el hijo del cantante al ser cuestionado sobre el estado de salud de Antonio Muñiz y añadió que permanecerá hospitalizado para continuar bajo observación médica.

El cantante fue hospitalizado la tarde de este martes y hasta el momento no se han brindado detalles sobre si se realizó su cirugía o se encuentra en proceso.

Marco Antonio Muñiz padece de osteoporosis y debido a esta enfermedad sufre dolores intensos de huesos, así lo reveló él durante un encuentro con medios de comunicación en el aeropuerto en 2019 cuando se disponía a viajar a Cancún, Quintana Roo.

Mi problema es que me duelen mucho los huesos, hay ocasiones en que no puedo caminar con facilidad y he tenido que suspender mis actividades para ver si es posible que se me quite, porque es muy difícil esta enfermedad”, dijo el cantante.