Eugenio Derbez afirma que en México no le dejan hacer este tipo de películas: "En EU sí me dan la oportunidad"

Hace unos días, Eugenio Derbez presentó el tráiler oficial de la próxima película dramática en la que participa: 'CODA: Señales del corazón', elegida como la gran ganadora del Premio del Festival de Sundance 2021.

En dicha cinta, que se estrena este viernes 13 de agosto en cines y Apple TV+, el actor mexicano de 59 años incursiona en las películas independientes con una entrañable y emotiva historia que aborda temas como familia, música y aceptación.

Sin embargo, durante una entrevista con la agencia 'EFE', Eugenio Derbez afirmó que en México no le dejan hacer películas dramáticas o independientes debido a su pasado como comediante, algo que es totalmente diferente en Estados Unidos.

"En México es muy difícil que me den la oportunidad de hacer una película dramática o 'indie' porque tengo el 'background' de comediante. A mí me encantan las películas independientes, pero el problema es que rara vez me dejaron hacer una", lamentó.