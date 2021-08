Efeméride: Kylie Jenner cumple 24 años, ¿cómo lucía antes de las cirugías?

Kylie Kristen Jenner, modelo, empresaria diseñadora y miembro de la dinastía Kardashian nació un día como hoy, pero de 1997 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. A sus 24 años, Kylie Jenner es una de las referentes de la moda a nivel mundial e impacta con su belleza, sin embargo, para lograrlo tuvo que someterse a unas cuantas cirugías por lo que hoy recodamos cómo lucía antes de sus arreglos estéticos.

La ahora modelo y empresaria es hija de Caitlyn Jenner y Kris Jenner su hermana es Kendall Jenner y es media hermana de las multimillonarias Kardashian: Kourtney, Kim y Kloe. Su fama internacional la obtuvo gracias al programa Keeping Up With The Kardashians donde comenzó a participar desde los 10 años.

Así luce actualmente Kylie Jenner. Foto: IG: kyliejenner

Desde muy pequeña, Kylie Jenner demostró un talento e interés natural por la moda y el estilo, además, gracias a la posición económica de su familia pudo lanzar una exclusiva línea de cosméticos que le deja ganancias millonarias pues se calcula que su patrimonio actual ronda los 900 millones de dólares, según reportó la revista Forbes en 2019.

En cuanto a su vida personal, Kylie Jenner comenzó a salir con el rapero Tyga cuando solo tenía 17 años y dicha relación ha sido una de las más controvertidas de la dinastía Kardashians pues los escándalos fueron constantes y tras su ruptura en 2017, meses después comenzó a salir con el también rapero Travis Scott con quien tuvo a su hija, Stormi, en 2018, sin embargo, en 2019 dejó al rapero luego de que salieran a la luz una serie de infidelidades, sin embargo, en diversos medios aseguran que la pareja decidió darse una segunda oportunidad y que única condición es que viven en una relación abierta.

Así lucía en 2011 Kylie Jenner. Foto: Especial

¿Cuántas cirugías estéticas se ha hecho?

Como se mencionó antes, Kylie Jenner estuvo bajo la mirada del ojo público desde los 10 años por su participación en Keeping Up With The Kardashians por lo que los seguidores del programa han sido testigos de su evolución a través de los años y ha sido evidente que se ha sometido a diversos tratamientos estéticos.

Su cambio físico ha sido evidente. Foto: Especial

En algunas ocasiones, Kylie Jenner ha salido a desmentir algunos supuestos arreglos estéticos que se ha hecho, sin embargo, en otras ocasiones ha reconocido que se ha sometido a algunas cirugías por inseguridades personales pues hace unos meses, antes de que finalizara la última temporada del programa de las Kardashians confesó que decidió engrosarse los labios debido a que durante su juventud uno de sus novios le decía que sus labios eran en extremo delgados y que al besarse se sentían extraños, por lo que decidió aumentar su volumen.

De momento, se desconoce con exactitud cuál es el número de cirugías estéticas a las que se ha sometido Kylie Jenner a lo largo de sus 24 años, sin embargo, su cirujano de cabecera, el doctor Simon Ourian, reveló para el medio Women’s Wear Daily que le ha realizado algunos procedimientos a Kylie en los senos, los labios, la barbilla y hasta en los ojos.