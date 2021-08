Christian Nodal revela en redes sociales lista de artistas con los que no colaboraría

Christian Nodal es uno de los grandes exponentes de la música regional mexicana en la actualidad, pero también es uno de los cantantes de moda por su futura boda con Belinda, por lo que todas las dinámicas que realiza en redes sociales siempre terminan por llamar la atención de sus fans a la espera de noticias.

En esta ocasión el joven de 22 años decidió hacer una dinámica en Instagram donde confirmó con qué artistas no colaboraría, donde se llegó a la conclusión entre los fans que Christian no trabaja con músicos que hagan canciones que no sean de su agrado.

La primera en la lista es Danna Paola, con quien estuvo cerca de hacer un dueto, pero se terminó por cancelar el proyecto, algunos llegaron a pensar que había sido por culpa de Belinda, ya que ella le habría negado a su novio la posibilidad de trabajar junto a la protagonista de Élite; se tiene que recordar que a lo largo de los años se ha hablado de una riña mutua entre las cantantes.

La lista negra de Christian

El futuro esposo de Belinda tiene claro con que compañeros de profesión no compartiría un escenario o estudio de grabación, por lo que sus fans se pueden ir olvidando de ver una posible colaboración con estos intérpretes .La lista llegó cuando Christian abrió un pequeño espacio de preguntas a sus fans, dejando la posibilidad de soltar nombres de artistas con los que les gustaría verlo más adelante en su carrera. Nodal no se tentó el corazón para rechazar a dos cantantes.

Nodal se sinceró con sus fans, situación que no fue del agrado de algunos, ya que se negó a colaborar con algunas personalidades del medio como Grupo Firme y Alemán, ya que la música que hacen no es de su agrado, esto teniendo en cuenta que uno de ellos es un rapero.

A la lista donde está Grupo Firme, Alemán y Danna Paola se sumaron dos nombres más, siendo Becky G y Natanael Cano los nuevos integrantes de la lista negra del cantante del regional mexicano.